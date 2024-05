El pastel más delicioso y fácil de hacer para sorprender a mamá el Día de las Madres

Porque sabemos que no hay nadie más especial que mamá y si este año te quieres lucir con su regalo, tenemos el mejor obsequio para que le des el 10 de mayo. Prepárale un rico pastel imposible de cajeta con nuez; hacer un delicioso postre no requiere tanto esfuerzo como parece y lo mejor de todo es que no necesitas un horno para prepararlo.

Este postre, también conocido como choco lan, se prepara fácilmente sin necesidad de horno, lo puedes decorar como más te guste. En esta receta le pondremos cajeta y nuez pero, también puedes prepararlo con frutos rojos. Aprende a hacerlo paso a paso y verás cómo después se convertirá en tu favorito y sorprenderá a todos en tu mesa.

Receta de pastel imposible de cajeta y nuez sin horno

Este postre es ideal para aquellos que buscan una opción deliciosa y fácil de preparar, pero que no cuentan con un horno en casa. Además, las cajeta aporta un contraste al sabor del chocolate y la cremosidad del flan.

Ingredientes para el flan:

6 huevos

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

1 cucharada de extracto de vainilla

95 gramos de queso crema

1 taza de cajeta

Todos los ingredientes son importantes, no te puede faltar ninguno | Foto: Vicky recta fácil

Ingredientes para el pastel de chocolate:

1 caja de harina para hacer pastel de chocolate

3 huevos

1 taza de agua

1/2 taza de aceite

Fresas frescas para decorar

Preparación del pastel imposible sin horno

Para iniciar la preparación, primero debes realizar el caramelo. Calienta una taza de azúcar en una sartén u olla a temperatura baja, revolviendo constantemente hasta que se disuelva y se convierta en caramelo. Este paso es crucial, ya que el caramelo dará un sabor dulce y una textura suave al flan. Una vez listo el caramelo, vierte poco a poco la mezcla del pastel en el molde.

Una vez listo el caramelo, vierte poco a poco la mezcla del pastel en el molde | Foto: Vicky recta fácil

Para hacer la mezcla del flan agrega a la licuadora el queso crema, la leche evaporada, condensada, los 5 huevos y la esencia de vainilla. Licúa perfectamente y añade la mezcla a tu molde donde pusiste el pastel y el caramelo. Con una cuchara, añade poco a poco la mezcla del flan.

Licúa perfectamente y añade la mezcla a tu molde donde pusiste el pastel | Foto: Vicky recta fácil

Para hornearlo a baño María cubre el molde con papel aluminio antes de colocarlo en una olla más grande. Este paso es importante para garantizar una cocción uniforme del choco flan. Para finalizar la preparación, agrega agua a la olla hasta llegar a la mitad del molde y cocina a fuego medio.

¿Cuánto tiempo se debe dejar en baño María el pastel imposible?

El tiempo de cocción del pastel imposible en baño maría puede variar dependiendo de factores como el tamaño del molde y la intensidad del fuego. Sin embargo, cocinar durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos es lo ideal. Puedes verificar con un palillo, si sale mojado es que todavía le falta cocción y si sale completamente seco es que está listo.

cocinar durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos es lo ideal | Foto: Vicky recta fácil

Cabe destacar que, una vez cocido, es necesario dejar que el choco flan se enfríe completamente antes de desmoldarlo. Este paso puede llevar unas 1 hora.

¿Cómo decorar un pastel imposible?

Una vez que esté listo tu pastel sabrá delicioso tal y como está pero es tu momento para echar a volar tu creatividad. Para decorar con cajeta agrega en la parte superior y luego coloca nuez picada. La cantidad dependerá de tu gusto. También puedes añadir algunas frutas como fresas o moras.