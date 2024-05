Chiles toreados en salsa de soya, la receta ideal para acompañar sushi

Definitivamente el sushi al estilo mexicano no sabría igual sin esta deliciosa salsa de soya hecha con chiles toreados. No vas a creer lo sencillo que es hacerla y lo mejor de todo es que te puede durar por mucho tiempo si la conservas de la forma adecuada. Aquí te enseñaremos paso a paso cómo crearla.

Para hacer esta deliciosa y picosita salsa no requieres gran cantidad de ingredientes, pero es indispensable que los tengas todos. Considera que el nivel de picor será con respecto a los chiles que agregues, entre más sean estará más picosa.

¿Cómo hacer chiles toreados con soya para sushi?

Antes que nada es fundamental que al terminar tu salsa la guardes en frascos cerrados o con tapa para que te dure por más tiempo. La soya servirá como conservador y hará que te dure más. Aunque si la usarás toda al momento puedes servirla en un tazón.

2 tazas de salsa de soya

1 taza jugo de naranja

1/2 taza de jugo de limón

1/2 taza de agua

Cebollín deshidratado o fresco

8 chiles serranos

Gira los chiles constantemente para que no se quemen | Foto: YouTube Vicky Receta Fácil

Instrucciones para preparar chiles toreados para sushi

Empezaremos por hacerle una pequeña abertura a los chiles serranos para que no truenen a la hora de asarlos en un comal. Toréalos en un comal a fuego medio y gira constantemente para que no se quemen. Después de cinco minutos se apaga, asegúrate de que queden dorados, pero no muy cocidos.

Una vez que estén listos los chiles, pícalos en rodajas, puedes colocarte unos guantes para que no te enchiles tus manos ya que esto puede generar cierto ardor, reserva y sigue las instrucciones. Este ingrediente lo colocaremos al final.

Mezcla la soya con el agua y el jugo de limón y naranja | Foto: YouTube Vicky Receta Fácil

En un tazón agrega la salsa de soya, el jugo de limón, el jugo de naranja colado y finalmente el agua. Mezcla muy bien para que se integren todos los ingredientes. Posteriormente agrega el cebollín finamente picado, así como los chiles. Deja reposar por 10 minutos y están listos.