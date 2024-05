Chino revela el truco para abrir frascos y botes de forma fácil, rápida y sencilla, es más común de lo que piensan

El truco chino hará que dejes de pelear con los frascos Shutterstock

La cultura china cuenta con una gran cantidad de trucos y métodos para lograr que la vida sea más sencilla o contar con una mejor calidad de vida. En esta ocasión no vamos a hablar sobre la forma en la que se puede descansar mejor, sino sobre un truco que ayudará a que te olvides de una vez por todas de las peleas con los frascos y botellas que tienes en casa. Esta enseñanza china es más fácil y común de lo que la gente puede pensar.

El usuario de TikTok @elchinito_jianli mostró al mundo entero un truco casero para que la gente se olvide de las peleas para abrir un frasco o botella que se tienen en casa. A lo largo del video se puede ver cómo es muy fácil abrir esos botes que tienen en el hogar. Eso sí, es un truco más sencillo de lo que parece. Lo mejor de todo es que no se necesita de ningún elemento extra para abrir los frascos.

Sigue leyendo:

Truco chino para hacer el arroz perfecto, después de probarlo no volverás a hacerlo como antes

Deja tus cubiertos brillantes y perfectos con este sencillo truco de limpieza

Un tiktoker chino reveló el gran secreto para abrir frascos (TikTok: @elchinito_jianli)

El truco chino con el que se puede abrir los frascos sin problemas

Después de conocer este truco, te olvidaras de los problemas para abrir los frascos que se tienen en casa. El tiktkoker chino indicó los pasos a seguir para conseguir abrir los frascos de una forma fácil. Para ser más precisos deben ser sutiles a la hora de abrirlo, ya que se le deben dar unos cuántos golpes para que se afloje y se abra con facilidad.

La idea es soltar unos pequeños golpes a la tapa sobre la encimera de la cocina. Los golpes deben ser suaves y se debe girar el frasco para que se afloje la tapa de todos lados. Después de golpear todo el borde del frasco, se podrá abrir sin tener que pelear para poder obtener lo que hay en su interior.

Para abrir los frascos de forma fácil sólo se necesita darle unos golpes a recipiente (Pexels)

El chino indica que se debe hacer de forma sutil para no dañar el frasco y tampoco la barra de la cocina o el mueble donde se está golpeando para que se abra con facilidad. Después de golpear toda circunferencia de la tapa, es momento intentar abrirlo para lograr obtener lo que hay en su interior.

Después de ver lo fácil que se abre el frasco no querrás dejar de hacerlo, ya que te olvidarás de pedirle ayuda a alguien o en su defecto de pelear con el frasco para abrirlo. Otro detalle a tener en cuenta es que si se complica mucho abrir los frascos, se recomienda cambiar los alimentos a un recipiente que no sea complicado de abrir. Esto hará que no tengas que estar golpeando los frascos todos los días.