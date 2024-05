¿Quieres regresar con tu ex? 4 preguntas que tienes que hacerte antes de tomar la decisión

Terminar con una persona no es nada fácil. Pues después del truene debemos enfrentar la tristeza y la soledad de ya no tener a una persona para hacer todo tipo de actividades, incluyendo las más simples como quedarse en casa a ver una película o dormir toda la tarde. Pero la peor parte de la ruptura viene cuando creemos que nos encontramos superando lo sucedido y listos para tomar nuevas oportunidades, ¡y de pronto nos llega el recuerdo de esa persona!

Porque sí, es común que durante el proceso de ruptura lleguemos a sentir esa necesidad de buscar al otro y hacerle saber las ganas que tenemos de recuperar y reconstruir la relación. Y lo mismo ocurre cuando es al revés, es decir, que mientras nos enfrentamos al proceso del duelo recibamos un mensaje de ese "ex" en el que nos pide regresar y volver a intentarlo. Aquí nos pueden inundar no sólo esas ganas de decir "sí" y tener una nueva oportunidad en el amor, pero también las dudas de si de verdad estamos tomando la decisión correcta.

Una quinta pregunta es si tu ex quiere volver contigo, pues si sabes que la respuesta es "no", ¿por qué quieres estar con una persona que no desea estar contigo? (Foto: Pexels)

¿Cómo saber si tengo que volver con mi ex?

Es completamente normal que después de una ruptura y de un proceso de duelo te preguntes si es buena idea volver con tu ex, pues la decisión implica muchas cosas como aceptar que existieron uno o más factores que los llevaron al truene, pero también momentos y acciones por los que merece la pena darse una segunda oportunidad. Sin embargo, en ocasiones y sin importar si pasaron a penas unos días o meses desde la separación, también es común que lo malo y negativo gane sobre lo positivo.

Así que si buscaste a tu ex o él o ella te buscó a ti para verse y platicar sobre lo que pasó entre ustedes, así como de ser posible volver al noviazgo que tenían, pero no sabes qué hacer, aquí te compartimos las cuatro preguntas que debes de hacerte para tomar la decisión final; estas están recomendadas por un experto, por lo que seguramente te serán de mucha utilidad antes de dar el sí o el no definitivos.

Estas preguntas fueron compartidas por Jaime Gama, psicoterapeuta con Maestría en Psicoterapia Gestalt, mejor conocido en redes sociales como "Gotitas de poliamor". Antes de leerlas y reflexionar sobre ellas es importante que tomes en cuenta algunos aspectos clave para que de verdad funciones y puedas tomar una decisión respecto a ese vínculo. Lo más importante es tener en cuenta que las respuestas a las siguientes cuestionantes sólo son "sí" y "no", ¡así que evita darle tantas vueltas al asunto!

Recuerda que no en todos los casos es viable regresar con tu ex. (Foto: Pexels)

¿Sabes por qué terminaron? ¿Ha habido un cambio radical en mí acerca de ese tema? ¿Ha habido un cambio radical en esa persona acerca de ese tema? ¿Confío en mis límites para hacerlo diferente esta vez?

De acuerdo con Jaime Gama, "todo lo que no es sí, es no" en las preguntas anteriores, por lo que en todos los casos será un no cuando por tu cabeza pase un "no estoy seguro", "tendría que preguntar" y sus variantes. Por otro lado, el experto explica que cuando solo una de las interrogantes anteriores tiene como respuesta un "no", lo que hay que hacer es enfocarse en el por qué.

Finalmente, más allá de hacerte estas preguntas es fundamental que en la que explores sea si tu ex quiere regresar contigo, pues si ya lo han hablado y sabes que siempre recibirás un "no" como respuesta, ¿por qué seguir intentándolo con alguien que no quiere estar contigo? Por el contrario, si eres tú quien ya tiene decidido no volver con tu ex, pero sabes que podrías hacerlo más por el sentimiento, recuerda que no te debes dejar llevar por el impulso del "te extraño".