Este es producto más vendido para eliminar las canas, según farmacéutica

Respecto a las canas las personas suelen optar por dos decisiones. Una de ellas, es lucirlas y otra camuflarlas con algún producto capilar o tinte. En el caso de los hombres, muchos de ellos, prefieren quitarse años de encima y para ello acuden a ciertos métodos para eliminarlas de su cabello.

En ese sentido, existen productos en el mercado que les permiten a los hombres lucir un cabello más rejuvenecido. Los especialistas ofrecen tintes masculinos, champúes que tiñen de forma progresiva, geles, entre otros. Hay una gran variedad para el público masculino que decide eliminar sus canas.

Hay hombres que quieren quitarse años de encima y optan por ocultar sus canas. Fuente: Pinterest

¿Cómo ocultar las canas?

La directora y farmacéutica titular de Farmacias Rocha, Alejandra Martínez Rocha, destacó que existen diferentes productos que permiten eliminar las canas en el cabello de los hombres. Se refirió a la marca Just for Men, pionera en ofrecer los tintes especiales masculinos. Un producto muy vendido es el champú que tiñe el pelo de forma progresiva con cada lavado, geles de fácil aplicación que cubren las canas de forma inmediata y con hasta 8 semanas de duración.

El producto más vendido es el Just for men, un champú que reduce el pelo gris de forma progresiva para hombre. El nombre comercial es Just For Men Control GX. Se puede adquirir en amazon por un precio accesible. Es ideal para quienes deciden eliminar las canas.

Este es el producto más vendido para eliminar las canas.

Fuente: Pinterest

Es importante destacar que al optar por una coloración para el cabello se lo somete a un estrés y por ello, se debe aplicar ciertos suplementos que ayude a mantener la salud capilar. La especialista resaltó que hay ingredientes para favorecer un pelo más sano y fuerte como: L-Cistina, zinc, selenio, hierro; vitaminas del grupo B, D y E. Ya puedes quitarte años de encima y lucir tu pelo sin canas, sano y fuerte.