Con sólo tres ingredientes puedes fabricar un perfume casero para que tu ropa huela delicioso todo el tiempo

Para muchas personas, el aroma de la ropa es algo muy importante, pero lograr que tus prendas emanen tu olor favorito aún después de salir a la calle es todo un desafío, ya que los elementos ambientales van eliminando poco a poco el aroma que tanto te gusta, dejando tus prendas impregnadas de olores indeseables.

Sigue leyendo:

Adiós a la orina en casa, el remedio casero para evitar que tu mascota haga pipí adentro

Crema Nivea de lata azul y otros cosméticos usados por las abuelas que te dejarán una piel radiante y sin gastar mucho dinero

La receta de perfume casero para aromatizar tu ropa por mucho tiempo

Si bien existen productos que prometen ayudarte con esto, muchos de ellos tienen precios bastante altos, por lo que no todas las personas pueden permitir pagarlos. Por suerte, la creatividad no tiene límites y existe una receta para que puedas fabricar un perfume casero para la ropa que además de estar hecho con tan sólo tres ingredientes, también garantiza no manchar las prendas y hacer que el aroma impregne tu ropa aún después de usarla.

Lograr que tu ropa emane una fragancia exquisita puede ser un desafío, sobre todo cuando sales a la calle y el calor.

Fotografía: Freepik.

Ingredientes necesarios para el perfume casero:

Suavizante.

Alcohol etílico.

Agua.

Instrucciones para que tu ropa huela delicioso:

Escoge un recipiente adecuado, preferiblemente con atomizador, que servirá para almacenar tu perfume casero. Vierte 1/8 de suavizante en el recipiente. Agrega la mitad del recipiente con alcohol etílico. Llena el resto del recipiente con agua. Mezcla todos los ingredientes cuidadosamente para garantizar una distribución uniforme.

El secreto de esta fórmula radica en la combinación del alcohol y el suavizante, ya que el alcohol ayudará a fijar el aroma del suavizante en tus prendas, asegurando una fragancia duradera y agradable. Una vez que hayas preparado tu perfume casero, estará listo para usar, puedes aplicarlo en cualquier tipo de prenda, desde tu ropa diaria hasta las toallas y cortinas de tu hogar.

Con este sencillo pero efectivo truco, tu ropa siempre olerá fresca y deliciosa.

Fotografía: Freepik.

¿Cómo guardar la ropa para que no huela mal?

Para mantener tu ropa fresca y libre de olores desagradables mientras se encuentra en el clóset, hay varios pasos adicionales que puedes seguir: primero, asegúrate de lavar y secar adecuadamente todas las prendas antes de guardarlas, ya que la humedad residual puede conducir a la proliferación de bacterias y moho, también puedes considerar utilizar bolsitas de carbón activado o bicarbonato de sodio en los espacios de almacenamiento para absorber cualquier olor no deseado.

Además, evita almacenar la ropa en lugares expuestos a la luz solar directa, ya que la luz ultravioleta puede degradar las fibras textiles y causar cambios de color. Por último, si guardas prendas de temporada durante varios meses, como abrigos o suéteres en verano, asegúrate de limpiarlas adecuadamente antes de volver a usarlas para eliminar cualquier olor a almacenamiento.