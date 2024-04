¿Cómo aclarar los codos de manera natural? 3 remedios caseros para lograrlo

Son diversos los factores que propician tener los codos oscuros como si estuvieran sucios. La primera de ellas es por acumulación de células muertas e impurezas que en efecto aparecen por una higiene incorrecta. A su vez, influye el hecho de que es uno de los puntos de apoyo de nuestro cuerpo, esto hace que se ensucien más que otras partes.

Otro aspecto importante por el cual los codos se resecan es debido a la falta de glándulas sebáceas que lubrican la zona y al agrietarse es mucho más fácil que acumulen suciedad. Y si ya no quieres que tus codos se vean con ese aspecto, no te preocupes, hay muchos remedios naturales efectivos que te ayudarán a aclararlos hasta que recuperen su aspecto normal.

Otro aspecto importante por el cual los codos se resecan es debido a la falta de glándulas sebáceas | Foto: Pinterest

3 remedios caseros para aclarar los codos

Debes saber que además de aplicar uno de estos remedios naturales es muy importante que también los laves de manera regular y adecuada; para eso, más adelante te daremos unos tips de limpieza con los que vas a conseguir codos limpios y con buen aspecto.

Aloe vera: para este procedimiento necesitarás una hoja de sábila o puedes hacerlo con gel de aloe vera. Solo tienes que retirar la pulpa del interior, colócala en un plato honda y machaca hasta obtener la pulpa. Déjala en tu piel por media hora y enjuaga. Repite este proceso 3 veces a la semana hasta que comience a notarse el cambio de color.

1 hola de sábila natural

Bicarbonato de sodio: mezcla la leche con el bicarbonato y cuando tengas una mezcla homogénea aplica directamente en tus codos, esta te servirá también para las rodillas y el cuello. Aplica tres veces por semana.

1 cucharada de bicarbonato

2 cucharadas de leche de vaca

En los tres tips de limpieza debes masajear suavemente por varios minutos en tus codos | Foto: Pinterest

Azúcar y aceite de oliva: este remedio te servirá también para exfoliar. Mezcla todos los ingredientes. Coloca el ungüento en tus codos y masajea suavemente por unos minutos.luego enjuaga y seca con una toalla. Este preparado eliminará células muertas y dejará tus codos limpios y los aclarará. Aplica 3 veces por semana.

2 cucharadas de aceite de oliva de coco

1 cucharada de azúcar mascabada

Rutina de limpieza para mantener codos limpios

No es que esta área no pueda limpiarse como otras, es probable que no lo estés haciendo de la forma correcta. Una vez que hagas hábito con esta limpieza verás que no será tan difícil que tus codos se vean limpios y aclarados. Lo primero que debes hacer es lavarlos todos los días con una esponja o toalla de baño cuando te duches, la humedad favorecerá a remover la suciedad y las células muertas. Al salir del baño seca con una toalla y luego aplica tu crema habitual. Haz esto todos los días y verás cómo poco a poco recuperarán su color natural y se verán limpios.