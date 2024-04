Sandalias de primavera-verano 2024: cómo usarlas en la oficina

Llegó la temporada de calor y con ella una de las complicaciones más comunes es saber cómo vestirnos para no morir por las altas temperaturas, sobre todo en la oficina, por lo que una de las preguntas frecuentes es cómo usar sandalias con looks de oficina. Para ello te dejamos algunas ideas que te pueden gustar, pues integran este tipo de calzado fresco con prendas típicas para días laborales.

Recuerda que lo más importante de las tendencias es que vayas probando las que te acomoden mejor y descubras tu propio estilo utilizando lo que más te haga sentir cómoda, lo mismo pasa con las sandalias, una prenda que es muy común y ha sido utilizada por varias generaciones y culturas. El primer calzado de este tipo se remonta a las primeras civilizaciones del Mediterráneo, según el Museo Arqueológico de Roma y también fueron utilizadas en Grecia hechas de materiales como pieles.

Hay diversos modelos que puedes combinar. Foto: Pinterest

3 ideas de looks con sandalias para llevar a la oficina esta primavera

Si no sabes cómo incluir sandalias en tus look de oficina te dejamos algunas ideas que te pueden servir de guía para encontrar tu estilo y combinar las prendas que tengas en casa. Si aún no tienes sandalias y quieres empezar a incluirlas en tus looks te recomendamos que adquieras unas de piso, unas con plataforma y algunas con materiales naturales como el yute, eso te permitirá crear looks diversos.

Las sandalias pueden incluirse en los looks de oficina ya que son versátiles y dan un toque fresco al estilo, se pueden llevar con jeans, vestidos e incluso shorts, el truco está en elegir bien las prendas que portamos y los accesorios para darle un toque casual y que no parezca un estilo relajado de fin de semana.

Sandalias de piso con vestido

Los vestidos son prendas ideales para la época de calor, así que una gran idea es usarlos con sandalias. Si estás buscando un look para todos los días o un viernes casual, esta puede ser una excelente opción para lograrlo.

La cuenta de Instagram @projectglamm te dará ideas de cómo combinar tus looks. Foto: Instagram @projectglamm

Sandalias con pantalón de lino

El lino es una tela perfecta para los climas calurosos, te permite mantener la temperatura fresca y además se ve muy elegante por lo que se convierte en un clásico cuando lo llevas con sandalias. Le puedes aportar un toque de color a tu look si elijes un par colorido, el amarillo, blanco y verde son colores que veremos mucho esta primavera 2024.

Puedes llevar sandalias con pantalones. Foto: Instagram @projectglamm

Sandalias con tacón

Ahora si lo que buscas es un look mucho más formal puedes elegir unas sandalias con tacón, este año estamos viendo más modelos con punta cuadrada, pero puedes elegir el par de tu preferencia. Esta combinación no falla y puedes combinar colores, modelos y texturas.