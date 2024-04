Estos son los panes de caja que considerabas buenos y no cumplen con lo que prometen según Profeco

La Revista del Consumidor del mes de abril analizó las distintas marcas de pan de caja que se venden en el mercado mexicano con la finalidad de corroborar que cumplan con lo que prometen. Durante el estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se identificó que muchos de ellos no lo hacen y algunos mienten en la cantidad de sodio y azúcar que dicen tener, así como en los ingredientes.

El pan de caja es un alimento muy común en los hogares mexicanos. Algunas familias lo incorporan a su dieta porque tienen semillas que aportan fibra, carbohidratos, proteínas y cereales. Pero se encontró que la mayoría de las marcas no son claras con la información que le venden a sus consumidores, por eso es importante que conozcas cuáles son las que no cumplen con lo que prometen.

Seguir leyendo:

Profeco alerta por consumo de pan Bimbo “Cero Cero” por delicado motivo

Estos son los 3 productos de yogur griego que no pueden consumir los niños según la Profeco

" Hay marcas de pan de caja que se hacen pasar por saludables, sin embargo pueden contener ingredientes críticos para la salud en exceso, como el sodio o azúcares" | Foto: Revista del Consumidor

Panes de caja populares que considerabas buenos pero no lo son

El estudio llevado a cabo por Profeco se realizó del 26 de octubre al 112 de diciembre de 2023. Durante la inspección, la procuraduría analizaon 46 marcas. Refiere que la mayoría de los panes están hechos con harina de trigo, agua, sal, azúcar, levadura, grasa, saborizantes y mejoradores, así como algunas semillas de cebada, trigo, tricale, mijo, maíz, soya, linaza etc. La Revista del Consumidor señala especialmente a algunos panes por venderse como saludables pero pueden tener mucho sodio o azúcar, también algunos no son veraces en su declaración nutrimental.

Bimbo Cero Cero Multigrano: Declara 1.2 g de azúcares totales y contiene 4.3. No cumple con la adecuada información al consumidor. Tiene altos índices de azúcar y sal.

Elizondo pan multigrano: No cumple con todos los requisitos de información comercial y sanitaria de la norma de etiquetado. Tiene altos índices sal.

Bimbo natural: No cumple con la información al consumidor Declara 0.9 de azúcares totales y contiene 4.2.

Bimbo sin gluten: Contiene exceso de sodio.

Bimbo Pan blanco: Declara 4.9 g de azúcares totales y contiene 10.2. Contiene exceso de sodio.

Bimbo Artesano: No cumple con la información al consumidor. Declara 4.9 g de azúcares totales y contiene 10.2 g. Contiene exceso de sodio. No cumple con la información al consumidor | Foto: Revista del Consumidor

Bimbo integral: No cumple con la información al consumidor. Declara 7.7 g de azúcares totales y contiene 11.6 g. Resalta tener miel, pero solo contiene 0.2%.

Great Value Pan Blanco: No cumple con la información al consumidor. Declara 4.5 g de azúcar total y contiene 9.4 g. Contiene exceso de sodio.

Multigrano Oroweat: No cumple con la información al consumidor. Declara 7.1 g de azúcar total y contiene 10.2. Resalta tener miel, pero solo contiene 3%. Contiene exceso de sodio. Declara 7.1 g de azúcar total y contiene 10.2. Resalta tener miel, pero solo contiene 3% | Foto: Revista del Consumidor

Oroweat 12 granos y semillas: No cumple con la información al consumidor. Declara 7.2 g de azúcares totales y contiene 11.6 g. Resalta tener miel pero solo contiene 0.2%. Contiene exceso de sodio.

Wonder de harina de trigo integral: No cumple con la información al consumidor. Declara 6 g de azúcares totales y contiene 10.3 g. Contiene exceso de sodio.

Wonder de trigo con ajonjolí: No cumple con la información al consumidor. Declara 5.6 g de azúcares totales y contiene 7.2 g. Contiene exceso de sodio.

Declara 5.6 g de azúcares totales y contiene 7.2 g | Foto: Revista del Consumidor

De acuerdo con Profeco: “Se constató que la información declarada en la etiqueta estuviera completa de acuerdo a los requisitos que pide la norma de etiquetado y que fuera veraz, es decir, que no tuviera información errónea sobre las características del producto”.

Recomedaciones al comprar pan de caja

La Revista del Consumidor emitió una serie de recomendaciones a la hora de comprar pan de caja sugiere revisar la etiqueta para verificar ingredientes así como alertar de sal y azúcar. Asimismo asegurarse de que no esté maltratado. Una vez que lo lleves a casa indica que lo debemos guardar en un lugar fresco sin refrigerar y pide no consumirlo en caso de que haya vencido la fecha de caducidad, finalmente recomienda no excederse en su consumo.