¿Compraste plantas en tu vacaciones? Así puedes cuidarlas para que lleguen bien en el regreso a casa

Si durante estas vacaciones saliste de viaje y no pudiste controlar tu impulso de llevar contigo algunas plantas, pero no pensaste en cómo protegerlas durante el regreso a casa para que lleguen intactas, no te preocupes, te daremos una serie de consejos para que no se maltraten y puedas colocarlas en tu hogar sin que se hayan roto o maltratado.

Los amantes de las plantas comprarán donde quiera que encuentren una hermosa especie y hacen muy bien, porque es una excelente oportunidad de darle a tu casa vida y con ello limpiar el oxígeno y absorber la humedad. No te estreses e incluso intentes dejarlas, solo pon en practica estas recomendaciones y verás cómo estarán protegidas y se mantendrás hermosas.

Sabemos que los amantes de las plantas comprarán donde quiera que sea que encuentren una hermosa especie | Foto: Pixabay

Recomendaciones para viajar con plantas

A lo largo y ancho del territorio mexicano predominan todo tipo de plantas, muchas de ellas son originarias de cada entidad y es probable que no las encuentres en otro estado. Así que es buena oportunidad para llevarte una de ellas, solo debes asegurarte de que el clima en donde vives sea el ideal para ellas, pues de lo contrario solo te la llevarás a morir.

Transpórtalas en caja: si viajas en autobús o en transporte público, te sugerimos llevarlas en cajas de cartón, siempre y cuando no estén apretadas ni choquen con sus ramas o flores. Plantas frágiles: las especies que sean más frágiles llévalas contigo en tus piernas, especialmente si tienen flores, de esta forma evitarás que se marchiten o se maltraten en algún movimiento busco. Riego: riega tus plantas una noche antes de que vayas a salir, para que se mantenga húmeda en el trayecto y de esta forma evites que se moje y rompa la caja de cartón. Protege las macetas: además de cuidar tus plantas con todas tus atenciones, es importante que protejas las macetas, sobre todo aquellas que son de arcilla o cerámica. Para ello puedes cubrirlas con papel periódico o en plástico de burbujas.

Además de cuidar tus plantas con todas tus atenciones, es importante que protejas las macetas | Foto: Freepik

¿Cuánto tiempo dura una planta sin agua?

Las plantas no pueden sobrevivir sin agua muchos días, por al menos 24 horas se mantendrán en perfecto estado si un día antes regaste adecuadamente. Aunque si se encuentran en un entorno fresco y sombreado, pueden adaptarse fácilmente y volverse más resistentes.

Todo dependerá de la especie de planta que hayas adquirido, pero regularmente las plantas de resolana y sol, son las más fuertes para viajes largos. Pero debes tener presente que las especies con flores son las más frágiles, así que dependerá de ti que sobreviva a un viaje de regreso a casa.