En época de cuaresma, algunas personas acostumbran cocinar platillos con mariscos, sin embargo, debido a las altas temperaturas de esta temporada, debes tener especial cuidado a la hora de descongelar el pescado ya que en caso de que lo consumas putrefacto puede causarte enfermedades intestinales.

Regularmente las personas suelen adquirir pescado congelado y no fresco, y antes de cocinarlo lo ponen a descongelar, pero es importante que lo cocines lo antes posible para que se encuentre en perfectas condiciones, pues a pesar de que lo dejes en el refrigerador descongelando, una vez que cambia su temperatura durará menos.

Si no lo consumes en un día máximo, lo más probable es que ya se haya echado a perder | Foto: Freepik

¿Cuánto tiempo dura el pescado descongelado en el refrigerador?

El pescado blanco es uno de los más consumidos, pero no puede durar eternamente en el congelador, este tipo puede permanecer máximo seis meses, pasado ese tiempo puedes descongelarlo para consumirlo inmediatamente pero si deseas descongelarlo en tu refri, tienes que considerar que solo puede permanecer ahí por 24 horas.

Si no lo consumes en un día máximo, lo más probable es que ya se haya echado a perder, Por otra parte, cuando compramos pescado fresco, debemos refrigerar inmediatamente si no lo vamos a cocinar enseguida. Y tendrás que consumirlo en un máximo de dos o tres días y, si no es así, tendrá que ser congelado para que se conserve.

En caso de que lo consumas putrefacto puede causarte enfermedades intestinales | Foto: Freepik

¿Puedo volver a congelar el pescado descongelado?

Lo que definitivamente no debes hacer es congelar el pescado que ya descongelaste esto debido a que durante ese proceso, se habrán roto las membranas celulares del pescado, lo que quiere decir que sus propiedades nutritivas, su sabor y su textura habrán perdido calidad.

Además, esta rotura de las membranas celulares también favorece la proliferación de microorganismos, lo que nos indica la importancia de consumir el pescado cuanto antes. Sin embargo, los alimentos frescos, una vez congelados, si se cocinan a más de 70 grados, sí pueden volver a congelarse de nuevo.