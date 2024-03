5 pasos que debes seguir en tu rutina de maquillaje para lucir un rostro perfecto como BLACKPINK

BLACKPINK se ha convertido en uno de los grupos más exitosos de la industria K-Pop, pues sus integrantes, Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo no solo son talentosas, también son muy bellas. De hecho, las cuatro chicas han destacado por tener una piel perfecta, pero esto no se debe solamente a su rutina de cuidado facial, ya que también le deben mucho al maquillaje que utilizan y cómo lo usan.

Así que, si estás buscando lucir un rostro perfecto como el de las cantantes de BLACKPINK solamente necesitas seguir cinco pasos en tu rutina de maquillaje, por lo que aquí te decimos qué debes hacer para lucir muy natural y hermosa.

¿Qué pasos debes seguir en tu rutina de maquillaje para lucir un rostro perfecto como BLACKPINK?

Preparación de la piel:

Antes de aplicar cualquier maquillaje, es importante preparar la piel adecuadamente. Las chicas de BLACKPINK deben comenzar limpiando su rostro para eliminar cualquier suciedad o residuo. Después, aplican un tónico para equilibrar el pH de la piel y seguir con una crema hidratante que se adapte a tu tipo de piel. De esta manera, el maquillaje liquido se absorberá mejor y lucirá muy natural.

Base de maquillaje:

Para lucir natural, es importante usar una base de maquillaje de alta cobertura que se adapte a tu tono de piel. BLACKPINK suele utilizar una base con un acabado mate y de larga duración. Así que, aplica la base de manera uniforme por todo el rostro, difuminándola hacia el cuello para evitar líneas visibles. Puedes utilizar una brocha, una esponja o incluso tus dedos para lograr un acabado perfecto.

Contorno:

El contorno y el resaltado son elementos clave para esculpir el rostro y resaltar tus mejores rasgos, así lo hacen las chicas de BLACKPINK siempre que se maquillan para un show. Para lograr esto, debes usar un tono más oscuro que tu piel para contornear las áreas que desees afinar, como los pómulos, la nariz y la mandíbula. Luego, aplica un iluminador en las áreas que desees resaltar, como los pómulos, el arco de las cejas, el puente de la nariz y el arco de Cupido.

Maquillaje de ojos:

La girlband BLACKPINK es conocida por sus looks llamativos y para lograr este efecto, puedes empezar aplicando una sombra de ojos en tonos oscuros en el párpado móvil y difuminarla hacia el pliegue. Luego, añade un tono más claro en el arco de la ceja para iluminar y en el lagrimal para abrir la mirada. No te olvides de delinear tus ojos con un delineador negro o marrón y aplicar varias capas de máscara de pestañas para lograr un efecto increíble.

Labios:

Para completar el look de cantante K-Pop, elige un labial que complemente tu maquillaje de ojos. Las chicas de BLACKPINK suelen usar labiales en tonos rojos, rosas o incluso morados para agregar un toque de color a su look, así que no lo pienses más y utiliza el que más se acomode a tu estilo.