5 actividades que puedes hacer con tus hijos para mantenerlos lejos de las pantallas en estas vacaciones

La vacaciones de Semana Santa iniciaron oficialmente para darnos un momento de descanso que también puede funcionar como un "detox" para la salud física y mental; es por ello que muchas personas buscan que en sus viajes se haga presente la conexión con la naturaleza y con sus seres queridos. Para lograrlo un método infalible siempre será el despedirnos de las pantallas de televisión, tablets, computadoras y hasta celulares.

Y es que tenemos que aceptar una cosa y es que las pantallas consumen gran parte de nuestro tiempo, pues aunque juremos que al día solamente revisamos los celulares o vemos la tv unos minutos, lo cierto es que al sumar los minutos al caer la noche nos deja al menos dos horas "desperdiciadas" ya sea consumiendo streaming o revisando las redes sociales. Si aprovechando las vacaciones deseas darte una desintoxicada de las pantallas y con esta decisión también sumar buenos hábitos para tus hijos, ¿qué tal implementar algunas actividades?

Una "casa de campaña" hecha con mantas en la sala también les resultará de lo más divertido. (Foto: Pexels)

¿Qué puedo hacer con mi hijo en vacaciones?

Si llegaron las vacaciones y no quieres que tu hijo se aburra mientras disfrutan sus días alejados de las aulas, pero no sabes qué actividades puedes hacer junto a él o ellos, aquí te compartimos algunas ideas de actividades que te salvarán. ¿Las pones a prueba?, te aseguramos que son las más divertidas y los mantendrán entretenidos cuando tengan que quedarse en casa o en esos momentos "muertos" que hay cuando salimos varios días de viaje. ¡Y la mejor parte es que no llorarán por querer estar frente a las pantallas!

Moldear masita o plastilina. Sin importar si tus hijos son pequeños, adolescentes o adultos, una actividad increíble y que incluso es viral en redes sociales es crear figuras de masita o plastilina, pero no hasta dejarla suavecita, sino que en su lugar se pueda crear un juego con el cual hacer que toda la familia se una a la diversión. La idea es elegir algún personaje animado y que todos los participantes intenten crearlo lo más parecido posible, ¡las risas no faltarán!

Origami. Para mantener a tus hijos alejados de las pantallas también puedes organizar un concurso de origami o manualidades, pues con ello todos se verán obligados a explotar su creatividad al máximo y lo mejor es que pueden seguir algunos tutoriales con los cuales hacer hasta las figuras más imposibles.

Si tienes niños pequeños también puedes ayudarlos a que descubran todo tipo de texturas, como puede ser el sentir la harina en polvo y ver cómo cambia su consistencia al añadir agua. (Foto: Pexels)

Cocinar. Las vacaciones también son el momento perfecto para aprender nuevas habilidades y es por ello que sumergirse en la cocina hará muy felices a tus peques, por lo que puedes invitarlos a hornear un pastel, galletas, capirotada o cualquier otro postre para que te ayuden y ellos exploren con su creatividad. En caso de elegir esta idea, asegúrate de mantener a los menores bien vigilados y evita darles instrumentos con los que se puedan hacer daño como es el caso de lo cuchillos, cerillos o aceite.

¡A correr! Sabemos mejor que nadie que los niños siempre tienen una energía enorme y durante las vacaciones el pasar tanto tiempo en casa les impide gastar esa energía poniéndonos los nervios de punta. Es por ello que puedes organizar actividades como las escondidillas, el suelo es lava, jugar a la pelota o a las traes en el jardín, mientras que andar en bici también los mantendrá en movimiento para que por la noche duerman desde muy temprano.

Salir a andar en bici también es opción. (Foto: Pexels)