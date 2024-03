Conoce el motivo por el que no debes acumular ropa vieja en tu hogar

Acumular ropa vieja es un hábito común entre muchas personas porque piensan que puede servir para algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, la mayoría de las veces esas prendas quedan en el fondo del armario sin ninguna utilidad. Quizás, pocos saben que tenerlas ahí por mucho tiempo puede repercutir en varios aspectos de nuestra vida.

El Feng Shui nos aconseja desprendernos de esa ropa vieja acumulada durante varias temporadas. Esta disciplina milenaria se centra en la armonización de las personas con su entorno y se basa en la creencia de que el diseño y cómo disponemos de nuestro espacio pueden influir en nuestra energía vital o “Chi”. El objetivo es equilibrar los cinco elementos naturales: madera, fuego, tierra, metal y agua.

Desprendete de la ropa vieja acumulada durante mucho tiempo. Fuente: Freepik

Por qué no debes acumular ropa vieja

Vale destacar que la ropa es importante cuando se habla de energía. De acuerdo con el Feng Shui no es aconsejable guardar prendas viejas sin uso en nuestro armario. Al mantenerla durante mucho tiempo s deteriora. Esta filosofía china sugiere deshacerse de todas aquellas que no se utilizan, ya que mantenerlas en el hogar, hará que las energías de los espacios no logren renovarse, provocando que las energías negativas permanezcan estancadas.

Guardar ropa vieja también se traduce a acumulación de energía negativa, según el Feng Shui también puede atraer mala suerte. Además, nos hace sentir pesados, limitados y con menos espacio para sumar otras piezas que se traduzcan a nuevas experiencias y relaciones. Por ese motivo, toma aire y ordena tu armario para que la energía pueda fluir en tus ambientes.

Deja de cargar con el peso de la ropa vieja y lograrás que la energía fluya en tu hogar. Fuente: Pinterest

Si quieres abrir paso a nuevas historias, deja de cargar con el peso de la ropa vieja. Vale destacar que el mantenerla guardada trunca tu energía, equilibrio y estabilidad mental. Es momento de desapegarse de esas prendas.