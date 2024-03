La ciencia explica por qué hay personas que muerden a su pareja, ¿es una muestra de cariño?

Las muestras de cariño se pueden representar de diferentes maneras, algunas de ellas con abrazos y en otras ocasiones puedes representarse en forma de mordidas. La realidad es que pocos saben el motivo por el que algunas parejas suelen darse pequeñas mordidas para representar su amor. Es momento de que la ciencia revele que lleva a el novio o la novia a soltar ese pequeño bocado a su ser querido.

Las mordidas de afecto suelen presentarse en los hombros, brazos, oreja o mejilla, por mencionar algún lugar, pueden ser un claro ejemplo de cariño. Se tiene que mencionar que este tipo de bocados no representan un dolor, solo es una forma de expresión por parte de algunos enamorados de su felicidad y otros sentimientos. Es una demostración diferente que no llega a ser agresiva.

La ciencia explica las mordidas de cariño

La investigadora Oriana Aragón, expresó que las personas pueden representar su emociones de diferentes maneras y con esto el expresar los sentimientos de formas inesperadas como una simple mordida. Esto puede ser una forma que ayude a guardar el balance emocional interior.

Cuando se sienten ganas de morder a una persona que se ama es sencillamente que no se puede contener la ternura o el sentimiento que produce dicha persona en ti. El soltar ese pequeño bocado tiene que ver con una salida de tu cerebro para no ser invadido de ternura y volverse loco por dicha persona.

¿Se deben reprimir las mordidas?

Esta explicación deja claro que no es nada malo el soltar una pequeña mordida inofensiva. La realidad es algo bueno si se ve desde la perspectiva del amor, ya que quiere decir que sientes demasiado cariño por dicha persona. La próxima vez que tengas ganas no las reprimas, sólo recuerda que no deben causar dolor al realizarse.

Otro detalle importante a la hora de realizar este tipo de actos es que la persona que recibe este tipo de actos debe estar de acuerdo, después de que se realizó el primer bocado. En caso de no estar de acuerdo con este tipo de muestras de cariño se puede buscar alguna otra forma de mostrarlo.