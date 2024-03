Tu hámster te odia: 5 cosas que haces casi todos los días y que a él no le gustan

Seguramente alguna vez has escuchado que tener un hámster es la opción perfecta para quienes tendrán una mascota por primera vez, ya que supuestamente son fáciles de cuidar y no requieren demasiada atención; sin embargo, al igual que cualquier otro ser vivo tiene una serie de cuidados que no se deben de ignorar. Es por ello que antes de llevar un roedor como este a tu hogar te recomendamos que conozcas más sobre el estilo de vida de su especie.

Pues algo de lo que poco se habla es que los hámsters también tienen ciertas demandas que necesitan ser atendidas desde el primer día que llegan a su nuevo hogar, o de lo contrario se verán temerosos y estresados con su entorno. Asimismo, se sabe que cuando todo lo anterior ocurre es menos probable que el animal genere un vínculo especial con su o sus cuidadores y que de hecho te termine odiando.

Así que si quieres conocer todas las cosas y actitudes que a tu hámster no le gustan de ti, aquí te las compartimos para que las evites cuanto antes y así te concentres en mejorar y enriquecer el ambiente o estilo de vida que tu mascota necesita. Por supuesto, estas se deben de extender para el resto de las personas que cuidan o conviven con el animal.

5 cosas que haces todos los días y que ocasionan que tu hamster te odie

A continuación te presentamos todos los aspectos que podrían estar afectando a tu mascota y que seguramente haces casi todos los días, aunque no de forma intencional, pero que al descubrir que pueden dañar a tu pequeño amigo querrás evitarlas todo el tiempo.

Gritar o hablar muy algo. Ya sea porque tu tono de voz es fuerte o porque tengas niños pequeños en casa, debes de saber que esta es una de esas cosas que los hámsters más odian de las personas y que los pueden llegar a estresar, esto porque tienen un oído muy fino que ante ruidos muy fuertes lo alteran e incluso pueden llegar a dañarlos auditivamente, algo que seguramente no quieres para tu mejor amigo.

Olores fuertes. Si bien es cierto que hay que procurarles un espacio limpio e higiénico que no represente un riesgo ni para tu roedor, ni para ti, debes de saber que esta especie destaca por tener un magnífico olfato. Es por ello que debes de evitar las fragancias fuertes, especialmente de perfumes o aromatizantes cerca de ellos, ya que además que no les gustará sentir el olor cerca de ellos, no es nada agradable por hecho de que les puede llegar a irritar las vías respiratorias.

Así que no golpees su jaula ni pongas música a todo volumen. (Foto: Freepik)