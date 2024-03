Canas: cuál es la mejor manera de cuidar tu cabello y lucirlo con orgullo

Desde hace una temporada, las canas se han vuelto tendencia y han sido muchas las mujeres que se han rendido a lucir sus cabellos plateados. El hecho de no tener que asistir a la peluquería para evitar el efecto raíz, supone una gran felicidad para muchas personas. Sin embargo, ello no significa que no se lo deba cuidar adecuadamente.

Si quieres lucir tus canas con total libertad, es imprescindible que cuides tu cabello correctamente para que luzca sano y brillante. Cada vez son más las celebridades que no dudan en lucir sus hebras plateadas, como, Sarah Jessica Parker, Carolina de Mónica entre muchas más. En ese sentido, muestran una faceta femenina más natural y sostenible.

Si deseas lucir tus canas debes realizar ciertos cuidados para que luzca sano y brillante.

Fuente: Pinterest

Trucos para lucir una melena canosa increíble

La pregunta que se hace la mayoría de las mujeres está relacionada en qué se debe tener para lucir un cabello con canas más luminoso. El pelo canoso suele resecarse por lo que es de gr an importancia su hidratación. Para ello, los profesionales recomiendan usar un champú y acondicionador hidratantes. Además de una vez por semana procurar la aplicación de una mascarilla a base de aceite de coco, dejándola reposar hasta 30 minutos antes del enjuague.

Otro aspecto clave en el cuidado del cabello canoso es protegerlo del sol. La exposición excesiva a los rayos UV puede causar daños en la cutícula del cabello y como resultado su aspecto será opaco y sin vida. Es recomendable usar protectores solares capilares o sombreros al exponerse al sol durante largos períodos de tiempo.

Las canas se han convertido en libertad para muchas mujeres. Fuente: Pinterest

Otro truco para lucir tu cabello brillante es el uso de champúes matizadores violetas. Este producto es muy importante, ya que las canas naturales poseen una tendencia a oxidarse al entrar en contacto con la luz solar y otro tipo de agentes naturales. Su uso ayudará a contrarrestar los subtonos amarillos de los mechones que han perdido pigmentación.