4 frases de la filosofía coreana de Jungkook de BTS que te motivarán todos los días

Jungkook de BTS fue el solista K-Pop más escuchado del 2023 gracias a su debut en solitario y a pesar de ser el más joven del grupo, ya se enlistó en el ejército. Cuando inició su carrera solo tenía 15 años, pero se ganó el apodo del "Maknae de Oro" gracias a su talento.

Sin embargo, Jungkook de BTS ha externado que se sintió presionado a crecer demasiado rápido a pesar de su edad, por lo que considera que no disfrutó esos años como cualquier chico normal. A lo largo de su carrera ha lanzado canciones como "My time" que expresan sus emociones.

También ha sido consejero de sus fans, pero ha demostrado tener una gran firmeza para poner límites. En una ocasión, Jungkook de BTS fue criticado por sus hábitos al beber, fumar o incluso tatuarse, pero aseguró que seguirá siendo él mismo a pesar de sus seguidoras no están de acuerdo.

Sigue leyendo:

Frases motivacionales de Jungkook de BTS

Perseverancia

"Todos tenemos oportunidades, aunque no sepamos qué es lo que vendrá, el trabajo arduo siempre nos ayudará a llegar", esta frase de Jungkook de BTS es ideal para aquellos que no se atreven a tomar riesgos o a creer en sí mismos, es importante intentar y luchar por tus sueños.

Motivación

“Aunque me caiga y me lastime, seguiré corriendo por todos mis sueños", si algo ha hecho BTS es salir adelante a pesar de las adversidades, estuvieron a punto de separarse al inicio de su carrera, además debutaron en una agencia con pocos recursos, pero sus sueños y fortalezas los llevaron muy lejos.

Valentía

“No vuelvas a tener miedo, lo que sea que digan otras personas sobre ti no hagas caso, tú estarás bien", Jungkook y BTS han sido blanco de críticas y ataques maliciosos, pero han sabido lidiar con el odio de las personas. Además, han participado en campañas antibullying y de difusión del amor propio.

Libertad

“No hagas nada que no te guste hacer. Solo haz lo que quieras”, es lo que más ha aplicado Jungkook de BTS, pues ha sido señalado por algunas de sus fans por beber cerveza, fumar o tatuarse, pero él aseguró que no cambiará por nadie y no se comportará de cierto modo solo por complacer a alguien.