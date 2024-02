No hay nada mejor que pasar un domingo en compañía de la familia y en casa, y para ello no puede faltar una comida que nos haga chuparnos los dedos por lo delicioso de cada platillo y la mejor parte es que al tratarse de este día no necesariamente hay que hacer los platillos más elaborados. Prueba de ello es que un chicharrón, un arroz o sopa, o incluso carne frita pueden hacernos pasar un rato agradable.

Lo que no puede faltar, sin importar cuán sencillos sean los platillos a degustar, es una rica salsa que le dé un toque picosito a los alimentos y con ello potenciar sus sabores; sin embargo, para consentir al paladar se puede explorar entre las variedades que tiene nuestro México y salir de la clásica salsita roja o verde. Y si estás buscando ideas para renovar este complemento en la mesa de la comida de hoy, aquí te compartimos la receta para preparar una salsa con cebolla y cilantro, que seguro reconocerás por ser la que se agrega a los tacos de canasta.

Prepara esta rica salsa con cebolla y cilantro. (Foto: YouTube larecetadelaabuelita)

¿Cómo preparar la salsa de los tacos de canasta?

Todos los mexicanos hemos comido alguna vez los ricos tacos de canasta, ya sea en una reunión familiar o con el señor que todos los días sale a venderlos en su bicicleta, pero para hacerlos todavía más deliciosos lo que es infaltable es una rica salsa verde que está fuera de las más comunes y que ayuda a que en el paladar se haga una fiesta de sabores. Si quieres aprender a prepararla, aquí te enseñamos.

Ingredientes:

1/2 kg de tomates

Un puño de chiles verdes

Sal

1/2 cabeza de ajo

Cilantro

1/2 cebolla

Algunas personas también le agregan medio aguacate picado. (Foto: YouTube)

Preparación: