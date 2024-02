3 Hábitos que puedes aplicar en tu vida para conseguir la felicidad y no perder la esperanza

Después de las fiestas de navidad y año nuevo, hay un fenómeno llamado depresión decembrina, la cual nos ocasione un sentimiento de tristeza o nostalgia después de experimentar el ambiente familiar con tus seres queridos, por lo que puedes sentirte desanimado.

Además, los pesares del día a día nos pueden provocar ansiedad, estrés, incertidumbre, desde no saber lo que nos depara la siguiente semana, situaciones laborales, emocionales, problemas personales, entre otros. Pero hay algo que nos mantiene positivos ante la adversidad: la esperanza.

De acuerdo con la American Psychological Association, la esperanza se considera una creencia positiva de que un mal día o un mal momento no define nuestra vida o que es el fin del mundo.

En psicología se describe como un estado de motivación que nos anima a perseverar, de ahí la frase de "la esperanza es lo último que muere". Además, investigaciones de Harvard han demostrado que las personas con esperanza tienen a ser menos afectados por la depresión o la ansiedad, da sensación de bienestar.

Sin embargo, no hay que confundir esperanza con optimismo, además hay pasos muy sencillos a seguir para desarrollar este sentimiento positivo que nos permitirá conseguir la felicidad y ser pacientes y fuertes ante las dificultades. Solo debes poner en práctica 3 sencillos hábitos para lograrlo:

La gente que te rodea

Aunque no lo creas, el pesimismo de los demás te puede afectar, pues las críticas, el pensamiento negativo o no contar con el respaldo de alguien cercano nos causa sentimiento de soledad. Por ello, fortalece las relaciones con personas optimistas que te hagan sentir seguro de que las cosas van a mejorar.

Flexibilidad

No te dejes llevar por un solo camino, también hay que aprender a ser flexibles ante los cambios o si lo que estás haciendo no te funciona, es importante valorar el cambio, el prueba y error te fortalecen y te aclaran el camino que debes seguir para conseguir tus metas, un fracaso no te define.

Valora tus logros

Las pequeñas victorias cuentan y no hay mejor fan en la vida que uno mismo, celebra tus logros, no minimices lo que has logrado en poco o mucho tiempo, aprender a reconocer tu valor te ayudará a mantener la esperanza de que siempre podrás lograr lo que te propones y salir adelante.