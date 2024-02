Receta de cuaresma: aprende a preparar un delicioso ceviche de pescado con mango, es muy fácil y rápido

Este viernes 16 de febrero es el primer viernes de cuaresma y muchas personas que son espirituales y afectos a la fe católica no acostumbran comer carne cada viernes antes de que llegue la cuaresma, pero no te preocupes, si no sabes qué cocinar, tenemos una deliciosa receta de ceviche de pescado con mango que además de ser deliciosa es muy fácil de hacer.

La cuaresma es una de las celebraciones espirituales más importantes para quienes son creyentes de Jesucristo, por lo que respetar esta práctica es muy importante. Sin embargo, se pueden hacer platillos deliciosos sin la necesidad de usar carne de cerdo, res o pollo.

Receta para preparar ceviche de pescado con mango

El ceviche de pescado puedes hacerlo con el filete que tú prefieras, sin embargo, una buena opinión es el filete basa o tilapia, ya que su consistencia es firme y no se romperá al momento de que los integres.

Ingredientes

1/2 kilo de filete de pescado

3 jitomates

1/2 cebolla morada

1 ramita de cilantro

5 limones

2 mangos ataulfos

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Todos los ingredientes deben estar frescos | Foto: YouTube Cocina de Addy

Preparación del ceviche de pescado con mango

Lo primero que debes hacer es lavar y secar perfectamente el pescado, luego pícalo en tiras y una vez en esa forma haz cubos medianos. Coloca todo el pescado en un recipiente amplio y luego agrega el jugo de limón, sal y pimienta suficiente, tapa con papel aluminio y refrigera por 40 minutos. Es importante que respetes el tiempo porque de este modo se cose el pescado con la acidez del limón.

Agrega el suficiente limón | Foto: YouTube Cocina de Addy

Mientras transcurre este tiempo quítale la cáscara al mango, separa la pulpa del hueso y corta en cuadros. Sigue con el jitomate, lo necesitaremos también en cubos y sin semilla, continúa por picar la cebolla en la misma forma y termina con el cilantro.

Mezcla perfectamente todos los ingredientes | Foto: YouTube Cocina de Addy

Una vez que tienes listos todos los ingredientes picados, retira del refrigerador el pescado y agrega las verduras, el mango y el aceite de oliva, mezcla perfectamente todos los ingredientes y verifica que esté bien de sal y pimienta y listo, está listo para degustarse.

¿Con qué se come el ceviche de pescado?

Este ceviche de pescado con mango se come con tostadas, totopos o galletas saladas. La mejor forma de comerlo es de esta forma ya que la frescura del platillo no combina con tortillas e incluso con otro acompañante. A este delicioso ceviche le puedes agregar chile serrano si quieres que quede picosito y quedará para chuparse los dedos o también le puedes añadir camarones precocidos, los cuales deberás poner a cocer con el pescado.