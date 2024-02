¡Sácalas del clóset! 3 sandalias que ya no se usarán en la primavera 2024

Faltan solo unos días para que llegue la primavera y unos meses después el verano, y si no le has echado un ojo a tu clóset para depurar aquellos accesorios, calzado y prendas que ya no volverás a usar por decisión propia, es momento de que lo hagas porque puedes aprovechar para deshacerte de las sandalias que ya no se van a usar este año.

Si eres una gran amante del estilismo y la moda tienes que saber que este año vienen nuevas tendencias para los meses más frescos y soleados del año. Así que todavía estás a tiempo de renovar tu closet la próxima temporada y así darle entrada a el calzado que será tendencia en este 2024.

Seguir leyendo:

Más es mejor, la tendencia de moda que reinará esta primavera

Los accesorios, prendas y joyas que serán los más trendy en 2024 para lucir fabulosa

Si eres una gran amante del estilismo y la moda tienes que saber que este año vienen nuevas tendencias | Foto: Pinterest

¿Cuáles son las sandalias que ya no se usarán en primavera-verano de 2024?

Sandalias con hebillas

Este año le decimos bye, bye a las sandalias con hebillas, y suela de corcho. De acuerdo con las últimas tendencias en moda, este estilo de calzado ya no se usará, así que es momento de que salgan de tu guardarropa. Especialmente aquellas que tengan cuerdas gruesas o sean de colores vibrantes como las Mules.

Dile bye, bye a este calzado. | Foto: Pinterest

Sandalias jelly

Durante el 2023 tuvieron su momento de volver del pasado, pero no regresaron para quedarse. El estilo de sandalias jelly planas o de plataforma ya no estarán de moda durante esta temporada. En las pasarelas europeas que hacen referencia a la moda de este año, este estilo perdió éxito y definitivamente se van.

El estilo de sandalias jelly planas o de plataforma ya no estarán de moda | Foto: Pinterest

Sandalias engomadas

Todas las sandalias con plataforma alta de goma, pasaron de ser las favoritas del clima fresco a salir de las tendencias. Especialmente las de tiras y broches y aún más las de colores vibrantes. Si bien, la goma no saldrá del catálogo, este 2024 se usarán aquellas con broches al tobillo y de suela plana.

Todas las sandalias con plataforma alta de goma, pasaron de ser las favoritas a las que ya no se usarán | Foto: Pinterest

Sandalias con plumas

No hay otro modelo más popular del 2023 que las sandalias con plumas pero este año ya no se usarán más, ni las bajitas ni las de tacón cuadrado. Ahora entrarán otro estilo de sandalias que también son muy lindas y con otro coqueto adorno al frente. No dejes de leer y más abajo te contamos.

¿Qué sandalias serán moda en primavera 2024?