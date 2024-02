Entérate los requisitos a cumplir para hacer la transición para dejarte las canas

Desde hace una temporada, las canas se ha vuelto tendencia y han sido muchas las mujeres que se han rendido a los encantos de los cabellos plateados. El hecho de no tener que asistir a la peluquería cada tres semanas o menos, para evitar el efecto raíz, es una gran felicidad para muchas personas. Sin embargo, ello no significa que no se lo deba cuidar adecuadamente.

Si quieres lucir tus canas con total libertad, es imprescindible que cuides tu cabello correctamente para que luzca sano y brillante. Vale señalar que el pelo blanco tiende a ser más frágil, áspero y sin brillo. Por eso, es importante usar champús y acondicionadores matizadores en morado, para evitar que se creen subtonos verdosos o amarillentos, así como para potenciar su luminosidad.

Soy importantes la hidratación y el uso de champúes violetas para el cabello con canas.

Fuente: Pinterest

Opciones para lucir el pelo canoso increíble

Es importante luego de tomar la decisión de lucir las canas, consultar con un especialista para hidratar el cabello, ya que es un paso importante para mantenerlo sano. Además, debes utilizar matizadores como champús violeta que eviten la generación de subtonos indeseados. El pelo encanecido requiere de cuidados especiales que puedes realizar en la peluquería y también en tu hogar.

También puedes elegir un buen corte de pelo. Los peinados cortos conseguirán hacer ver el cabello más igualado con las canas. Visualmente ayudará a que no se vea el desequilibrio entre la raíz y el largo de la melena y la apariencia general será homogénea. Los profesionales sugieren un corte moderno ya que el pelo gris agrega más años.

Un buen corte de pelo ayuda en la transición hacia las canas. Fuente: Pinterest

Otra opción a tener en cuenta es el uso de los sprays retocadores. Es un producto muy útil y eficaz para disimular las canas mientras estás en el proceso de transición hasta que por fin puedas lucir el pelo encanecido totalmente. Es importante destacar que una melena blanca siempre necesita cuidados.