¡Ten cuidado! Si haces estas 3 cosas la noche del 31 de diciembre atraerás la pobreza y escases para Año Nuevo 2025

¡3, 2, 1! Nos quedan horas para seguir disfrutando del 2024 y aunque el anhelo por tener nuevos inicios es lo que muchos estamos esperando, lo cierto es que el 31 de diciembre es un día único en el que los festejos están por todos lados y además no mantienen de lo más emocionados. Pues no sólo el celebrar el Año Nuevo es novedad, sino que también nos reencontramos con familia y amigos, además de que preparamos nuestros mejores looks y estamos listos para realizar los rituales más efectivos que nos aseguren el éxito y la prosperidad.

Si bien desde principios de diciembre vemos por todos lados ideas de rituales que podemos realizar para llenarnos de abundancia y atraer lo mejor para el año venidero, lo cierto es que poco se habla de lo que tenemos que evitar hacer, en este caso, antes de la llegada del 2025. Es por ello que hoy te compartimos los secretos de brujas y videntes para que asegures no cometer ningún error en este día, y por lo tanto, asegures la buena suerte en tu vida.

Las recomendaciones de Coral Pacheco Ruiz, bruja y tarotista, para el último día del 2024 y los primeros minutos del 2025 son muy simples, pero también comunes de realizar y la razón de ello es que se tratan de acciones y cosas que cometemos todo el tiempo; sin embargo, antes y durante el Año Nuevo están prohibidas, ya que al hacerlas podemos atraer la pobreza, escases, dañar nuestra autoestima y alejar la abundancia.

Así que toma nota y que se te queden bien grabadas estas tres cosas que hoy no puedes hacer, ¡por nada del mundo!, y tienes que saber que no todo es malo, ya que para "compensar" algo puedes poner en práctica algunas otras acciones, o bien, simplemente posponerlas para después, como es el caso de barrer. Pues, ¿sabias que barrer aleja tu abundancia?, y esto repercutirá en tu vida a lo largo del 2025.

Hoy tómate un momento para brindar. (Foto: Freepik)

¿Qué no debes hacer el día de Año Nuevo?

Durante los primeros minutos del 1 de enero, así como el resto del día de Año Nuevo, es muy común el dar y recibir abrazos, reunirnos con familia, aventar lentejas y más; sin embargo, hay acciones que debemos de evitar a toda costa y es por ello que hoy te contamos todo lo que no debes hacer en esta fecha, especialmente si quieres que el 2025 sea próspero.

No te vayas a dormir sin lavar los trastes. Aunque después de los festejos de Año Nuevo y de una noche muy activa lo último que queremos hacer es ponernos a hacer las tareas de la casa, al menos por hoy ve al fregadero y comienza a lavar los platos, copas, cubiertos y demás piezas que hayas usado para cocinar y comer, pues de no hacerlo, para el 2025 podrías atraer pobreza y escases. No barrer después de la fiesta. Si bien lavar los trastes es importante para no salar nuestra prosperidad, algo que sí hay que evitar hacer es barrar antes de irnos a dormir ya con el Año Nuevo acompañándonos, pues el barrer de noche significa también barrer tu buena suerte y abundancia. De acuerdo con las creencias, lo mejor es esperar a hacer la limpieza hasta el primero de enero.

¡Adiós 2024, hola 2025! Celebra su llegada atrayendo la buena suerte. (Foto: Designer Microsoft)

¿Qué no se debe hacer el último día del año?

Las acciones anteriores son lo que debemos evitar en Año Nuevo, pero el 31 de diciembre también es fundamental prestar atención a lo que hacemos el último día del año, es decir, el 2024. Pues este día también está cargado de energía y sí, todavía estás a tiempo de cuidarte y proteger tu energía y fortuna. La mejor parte es que se trata de algo sencillo de hacer y que no te tomará demasiado esfuerzo.

No comer frente a un espejo. En muchos hogares se acostumbra tener espejos en los comedores o puertas, pero durante la cena del 31 de diciembre está completamente prohibido comer frente a lo espejos, pero más allá de que te pueda traer mala suerte, se cree que al hacerlo repercutirá en tu autoestima y energía.

