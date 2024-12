Licuado de plátano con manzana y linaza, ¿para qué sirve tomarlo todas las mañanas?

El café es por excelencia la bebida con la que millones de personas inician su día, pues después de un buen baño es lo que nos termina de ayudar a despertar y llenarnos de energía para ir a la universidad, al trabajo e incluso para ir a hacer ejercicio; sin embargo, no es la única que podemos beber por las mañanas para llenarnos de beneficios. Pues si bien es reconocida por sus efectos positivos en la salud, existen muchos otros preparados con los cuales nutrirnos, entre ellos destaca un buen licuado que por sus ingredientes naturales nos sana el organismo entero.

Esta bebida a base de leche es una de las más populares y favoritas, especialmente para aquellas personas que adoran los sabores dulces sin que esto represente un riesgo de salud. Es por ello que hoy queremos hablarte del licuado de plátano que a su vez es uno de los más preparados, pero no sólo con esta fruta amarilla, sino también cuando se mezcla con otros alimentos como la manzana y la linaza. ¿Lo has probado?, no importa la respuesta, te invitamos a que lo prepares y a que descubras todo lo que puede hacer por ti y tu salud.

Los licuados se pueden tomar en cualquier momento del día, pero hoy te contamos los beneficios que tiene tomar el licuado de plátano con manzana y linaza todas las mañanas, pues además de llenarte de energía, sus ingredientes te ayudarán a sentirte saciado, a mejorar tu digestión e incluso a cuidar la salud del corazón. ¡Así que toma nota!, y si no sabes cómo se prepara, quédate hasta el final para descubrir una receta facilísima que podrás preparar por las noches para ya tenerla lista, o bien, antes de salir de casa y en cuestión de minutos.

¿Qué pasa si tomo licuado de plátano en ayunas?

El primer alimento del día es el más importante y de ahí que muchas personas consideren al desayuno como el más importante del día ya que será el que nos dé energía, pero que si lo elegimos demasiado pesado nos causará malestares estomacales hasta la tarde. Es por ello que lo ideal siempre es seguir un plan alimenticio basado en nuestras necesidades y hecho por un experto; sin embargo, una de las apuestas más fuertes para romper el ayuno es el licuad de plátano con manzana y linaza, y aquí te contamos sus beneficios de tomarlo todas las mañanas.

Corre a prepararlo y llénate de nutrientes. (Foto: Pexels)

Agregar el licuado de plátano con otros ingredientes como la manzana y la linaza a nuestro desayuno debería ser prioridad, ya que los nutrientes nos darán un shot de energía casi instantáneo, además, el alto nivel de fibra que contienen estas frutas y la semilla nos ayudan a estar saciados por más tiempo y con menos hambre a lo largo del día, elementos que son fundamentales cuando lo que queremos es perder peso.

Asimismo, el plátano por sí sólo es perfecto para cuidar la salud cardiovascular, la intestinal y la arterial, algo que se complementa a la perfección con la linaza que cumple funciones como evitar la inflamación, combatir el estreñimiento o simplemente reducir los niveles altos de colesterol en la sangre. Por su parte, la manzana es otra gran aliada y rica en vitaminas B1 y B6, mismas que nos ayudan a mejorar la memoria; además, el comerla todos los días nos puede ayudar a prevenir enfermedades como la diabetes e incluso el cáncer.

¿Qué beneficios tiene el licuado de plátano?

Tomar un licuado de plátano todas las mañanas puede tener muchos beneficios en nuestra salud y aunque algunos son superficiales, por ejemplo, al ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel y cuidar el cabello, otros los vemos en el cómo nos sentimos y en las enfermedades que se pueden evitar. De acuerdo con los diversos estudios que se han hecho sobre esta fruta, mejora la salud cardiaca e intestinal, tan sólo por mencionar algunos.

Aquí te compartimos algunos de los beneficios que te ayudarán a reforzar el sistema inmunológico:

Aporta energía, por ello es perfecto para tomarlo al iniciar el día.

Ayuda a la regeneración muscular.

Cuida el corazón y mejora la salud cardíaca.

Es rico en vitaminas como la B6 y la C, esta última es la que ayuda a que no nos enfermemos.

Evita la fatiga.

Excelente fuente de antioxidantes que retrasan el envejecimiento, cuidan nuestra piel, cabello y uñas.

Mejora la presión arterial.

Mejora la salud intestinal.

Nos ayuda a estar saciados.

Quita las náuseas que se presentan por las mañanas.

Reduce el riesgo de calambres en deportistas.

Reduce síntomas como el reflujo, el estreñimiento y la acidez estomacal.

Tiene los minerales esenciales que necesita nuestro cuerpo.

La linaza es uno de los alimentos más recomendados en nuestra dieta. (Foto: Pexels)

Beneficios de la manzana

De acuerdo con MedlinePlus, las manzana es una excelente fuente de vitamina C, también conocida como la mayor fuente de antioxidantes y que nos ayudan a generar el colágeno, una proteína esencial, ya que es el que nos ayuda a producir piel, tendones, ligamentos y los vasos sanguíneos, por lo que también fomenta la cicatrización. Por otro lado, esta rica fruta al ser fuente de potasio nos ayuda a reducir la hipertensión y limpiar el organismo, así como mejorar el sistema digestivo.

¿Qué pasa si tomo todos los días linaza?

La linaza es uno de los alimentos más ricos que existen y uno de los más recomendados por los profesionales de la salud, ya que contiene fibra y ácidos grasos como el omega-3, y que también obtenemos de los pescados. Ante ello no causa sorpresa que nos ayude a cuidar el sistema digestivo, pero al mismo tiempo, favorecer nuestra salud ocular.

Asimismo, se recomienda agregarla a la dieta diaria gracias a que ayuda a reducir los altos niveles de glucosa en la sangre, además de reducir el colesterol malo presente en la sangre y controlar los triglicéridos altos. En cuanto a las enfermedades que previene destaca la diabetes, la osteoporosis, el cáncer y algunas cardiovasculares.

Receta: ¿Cómo hacer licuado de plátano?

Ingrediente:

1 plátano

1 manzana verde

1 cucharada de linaza

Miel

3 cucharadas de linaza

250 ml de leche entera o deslactosada

La manzana verde es uno de los ingredientes clave de este licuado. (Foto: Pexels)

Receta:

Hidrata la linaza con agua y déjala reposar de 5 a 10 minutos. Vierte todos los ingredientes a la licuadora. Si lo deseas agrega hielo. Sirve y disfruta.

