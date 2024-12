Ideas de uñas navideñas elegantes que te harán lucir una manicura muy linda hasta año nuevo

Ya entramos a la temporada decembrina de uñas, sin duda alguna es el momento favorito de las amantes del nail art para hacerse su diseño favorito y lucirlo en la cena de año nuevo, Navidad y en las posadas. Sabemos que falta poco para el 24 de diciembre pero todavía estás a tiempo de elegir el diseño que más te gusta y agendar cita para que tu manicurista haga lo suyo.

Te advertimos que la agenda de algunas expertas en uñas puede estar llena, así que en este momento toma tu teléfono y pide que te haga un espacio lo más pronto posible porque no puedes dejar de lucir unas uñas hermosas en esta temporada. Y como a nosotras nos preocupa mucho esta situación, nos dimos a la tarea de recopilar los diseños más elegantes y cute para tus manos.

Entre los diseños podrás ver que uno de los más comunes es el rojo, y es que casi es el estandarte de la Navidad, pero si quieres usar otros colores también puedes combinarlas con dorado, plateado, verde e incluso rosa y blanco. Te sugerimos pedirlas con forma de almendra porque se verán más modernas y le van bien a todo tipo de manos.

El rojo no te puede faltar | Foto: Pinterest

Si quieres que tus uñas te duren de Navidad hasta año nuevo puedes elegir un diseño más neutro, es decir sin esferas, monos de nieve o alguna figura de Santa Claus. En lugar de eso pide a tu manicurista que realice estrellas, destellos o glitter, de esta forma podrás lucir perfectamente tu diseño en ambas fechas.

Uñas elegantes para navidad 2024

Uñas francesas rosas con dorado: las uñas francesas siempre están presentes en cualquier estilo, sean largas cortas con gel o acrílico. Este diseño es único y combina los dos colores más populares de la temporada, plateado y rojo y sin duda predomina la elegancia y sencillez que le gusta a muchas mujeres.

Combina rojo y plateado | Foto: Pinterest

Uñas doradas con rojo: esta manicura es muy sencilla pero a la vez coqueta y elegante, perfecta para la cena familiar de Navidad. Las curvas que fueron dibujadas en el dedo anular le agregan el toque coqueto y creativo, mientras que el glitter dorado evoca las luces navideñas y los fuegos artificiales de año nuevo.

El rojo y el glitter son una excelente combinación | Foto: Pinterest

Uñas metálicas para navidad: este terminado es icónico y perfecto, si quieres que tus uñas tengas un toque especial y único elige el efecto metálico. Y para que resalte el lado navideño en una de las uñas puedes pedir un mono de navidad, un reno o un Santa Claus, pero si tu estilo es más sencillo, puedes dejarlas simples.

El rojo metálico es el más elegante de la temporada | Foto: Pinterest

Uñas doradas navideñas: si prefieres las uñas pequeñas, este diseño es uno de los más bonitos y sobre todo sofisticado. Te quedará muy bien si lo combinas con estas formas y detalles. El glitter lo puedes usar en cualquier color, dorado, rojo, plateado o verde y se verán perfectas y fabulosas en tus manos. Que el glitter y el dorado no te falten en tus uñas | Foto: Instagram @amnelisrussianmanicure

Colores de uñas para navidad

¡La Navidad es la época perfecta para agregar un toque de alegría y color a nuestro look! En cuanto a los colores de uñas para Navidad, hay algunas opciones clásicas y divertidas que puedes considerar como el rojo, verde y blanco los colores más asociados con la temporada. Puedes optar por un esmalte rojo intenso, un verde esmeralda brillante o un blanco puro y elegante y ¿por qué no combinar dos o tres colores navideños para crear un look único? La forma de almendra es la más linda y elegante | Foto: Pinterest

Uñas para navidad y año nuevo

Uñas rojas con detalles dorados o plateados: Un clásico de la Navidad que nunca pasa de moda. Puedes agregar detalles dorados o plateados para darle un toque elegante.

Brillos y glitter: el glitter nunca falla en estas celebraciones. Puedes optar por un diseño completamente brillante o combinar una base neutra con toques de purpurina dorada, plateada o rosada.

Diseños minimalistas: para un estilo más discreto, puedes optar por diseños minimalistas como copos de nieve blancos, estrellas doradas o pequeños puntos que imitan luces navideñas.

El blanco es un color neutro y navideño | Foto: Pinterest

Si te gusta la naturaleza en tus manos elige estas | Foto: Pinterest

