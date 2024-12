Horóscopo para Sagitario HOY: lujos, un nuevo amor y progresos, ¿cómo le irá con el dinero?

La semana acaba de iniciar y las personas bajo el signo de Sagitario recibirán buenas en muchos aspectos de su vida, pues el horóscopo les asegura que hoy el día estará lleno de lujos y progresos, pero también de un nuevo amor y enamoramiento con esa persona que tanto han estado esperando. Por si fuera poco, en el aspecto económico se verán bañados con abundancia y fortuna, algo que se extenderá al menos hasta terminar el mes.

Así que si quieres saber qué te deparan los astros hoy lunes 16 de diciembre de 2024 y cómo aprovechar la suerte a tu favor, aquí te compartimos las predicciones del Tarot de Tallulah, quien te asegura que habrá progresos en temas personales, del corazón, laborales y de nuevos proyectos. Es importante que sepas que la energía de esta fecha de ayudará a abrirte los caminos necesarios para alcanzar el éxito y los triunfos. ¡Sigue los mejores consejos.

De acuerdo con la lectura del tarot, los Sagitario tienen que tener en claro una sólo cosa para arrancar la semana y es que se tienen que dar reconocimiento a sus logros y tareas, de tal forma que deben de evitar conformarse con trabajos que no reconozcan sus talentos. En cambio, debes de sacar a relucir tus habilidades y talentos, pues esto es precisamente lo que te ayudará a alcanzar las metas que necesitas y de hacerlo, también te llevarás una recompensa económica.

Carta del día : 3 de oros. Creatividad y talentos, progresos en conjunto, es decir, que este día notarás cómo algunas personas se te acercarán para pedirte ayuda para progresar, pero tienes que saber que tu tarea de ayudarlos en su misión también te hará crecer.

El color rojo será importante para ti este día. Usarlo en la cartera te ayudará a atraer el dinero. (Foto: Designer Microsoft)

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para HOY 16 de diciembre?

Las predicciones de este lunes 16 de diciembre para las personas bajo el signo de Sagitario dictan que tendrán éxito y reconocimiento, esto luego de una temporada de depresiones, tristezas y reflexiones profundas; hoy te reencontrarás con tu optimismo y el entusiasmo que tanto caracteriza a tu signo. Asimismo, los astros quieren que sepas que no, no te has estancado y que un mal momento no te define por completo.

Ahora, a partir de esta última quincena de diciembre y encaminándote al 2025 notarás un golpe de energía y entusiasmo con el te animarás poco a poco a utilizar cada uno de tus talentos. Sin embargo, para lograr lo anterior es primordial que tomes decisiones profundas; de acuerdo con el horóscopo para tu signo, tendrás que alejarte de algunas personas que te están llenando de energía negativa y que no te dejan prosperar.

Estos días aprenderás de tus errores.

Tendrás buena suerte don las pruebas y exámenes.

¿Qué dice Sagitario para mí hoy?

Las personas bajo el signo de Sagitario recibirán buenas noticias este día, ya que los lujos comienzan a hacerse presentes, pero tienes que saber que no sólo implican lo material, sino lo emocional y también en la estabilidad que llegará a tu vida, esto luego de que concluyó el Mercurio Retrógrado que te trajo tristezas, depresiones y malas noticias, así que si en las semanas pasadas perdiste tu empleo, reconoce que es porque llega algo mejor a tu vida.

2, 4 y 12, son los números que te llenarán de suerte y abundancia. (Foto: Designer Microsoft)

Por otro lado, las cartas del tarot te advierten que tienes que cuidar tus recursos, aunque no hasta el punto de convertirte en un tacaño o tener miedo de quedar en la ruina; encuentra ese balance con el que lograrás administrar tus finanzas de forma correcta. Asimismo, tienes que saber que no es lo único a lo que tienes que prestar atención, pues los astros te invitan a acomodar y organizar que puede ser desde lo material, hasta cada mínimo aspecto de tu vida. ¿Lo intentarás?

¿Cómo le va a ir a Sagitario en el amor?

Las predicciones del Tarot de Tallulah te hacen saber que tienes dos personas en temas del amor, mismas que te dan el equilibrio y el compromiso. Para aquellos que están en una relación notarán que sus enamorados les demandan más tiempo y a dar un paso más en la relación, es decir, llegar al compromiso o matrimonio; tienes que saber que esta persona es para ti, pues te admira y no planea traicionarte.

Por otro lado, para los Sagitario que están solteros, los astros les quieren hacer saber que conocerán a una persona que se sentirá atraída hacia ti por tu intelecto, formas de pensar y la forma en la que ves el mundo; esto te permitirá tener un nuevo amor gracias a un enamoramiento sincero. ¿Tienes a alguien en mente? Cabe destacar que tu llama gemela también se manifestará en tu vida, ya que sigue enamorado de ti, pero que no te sorprenda ver que la notas indiferente y a la defensiva, pues también sabe que no pueden estar juntos, ¡aunque no te olvida!

