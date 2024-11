Dyson lanza el dúo que necesitas para hacer de la limpieza del hogar una tarea sencilla

Dyson la empresa líder en tecnología para la limpieza del hogar llega este fin de año con dos nuevos lanzamientos que simplificarán la vida al realizar tareas domésticas; ya no habrá preocupaciones por los derrames inesperados o por no tener tiempo para barrer.

Dyson Wash G1

Es la primera limpiadora en húmedo de Dyson para pisos duros. Este increíble artefacto funciona a través de hidratación, absorción y extracción, en sustitución de la succión, impidiendo que se generen aromas desagradables. Se puede ocupar tanto para residuos sólidos como derrames líquidos.

Su práctico mango rotativo facilita llegar a espacios difíciles; actúa por medio de dos rodillos contrarrotantes que permiten una rápida eliminación de manchas, aún si son pegajosas como la miel.

La parte frontal hace limpieza y recoge residuos, mientras la posterior, termina el aseo evitando excedentes de agua, dejando un piso reluciente y seco en segundos.

Cuenta con una fuente de almacenamiento de 1 litro de agua limpia, 26 puntos de hidratación (13 en cada rodillo), permite una cobertura de 290 m² y hasta 35 min de funcionamiento. Sus características harán del quehacer una actividad sencilla gracias a su facilidad de uso y ligereza.

Haciendo de la limpieza una tarea simple

Con la nueva limpiadora en húmedo de Dyson el usuario puede decidir utilizar mayor cantidad de agua para recoger más desechos o personalizar los modos de hidratación dependiendo del tipo de piso y de mancha. Internamente tiene separación de residuos en sólidos y líquidos, así que, al terminar, es más práctico tirar los sobrantes. La frase “no pases, porque acabo de limpiar” será eliminada del vocabulario.

Otra de las bondades con las que cuenta este asombroso aparato es su sistema de autolimpieza, en la estación de carga, que tarda tan solo 140 segundos. Al finalizar, solo se retiran los rodillos y se ventilan por 24 horas.

Dyson 360 VIS NAV

Ahora, hablemos de la aspiradora robot de Dyson. Está integrada con 26 sensores que le ayudan a monitorear dónde limpiar, una cámara 360 fisheye que le facilita navegar en casa sin chocar, además de saber en qué lugar aún falta aspirar y luces led, que guía en espacios bajos y con poca luz, haciéndola la mejor opción dentro de su segmento.

Como ya es característico de la marca, cuenta con un motor Dyson Hyperdymium que posibilita la doble succión en comparación con cualquier aspiradora del mercado, además, su tecnología Dyson Cyclone ayuda a evitar cualquier tipo de filtración y su barra de cepillo de triple acción con extensor lateral limpia en automático y hasta el borde. Otra ventaja es que, al no usar bolsas para contener el polvo, permite que sea un electrodoméstico más rentable.

Una aspiradora inteligente

Gracias a su sensor piezoeléctrico, es posible adaptar la potencia de succión automáticamente, de acuerdo al nivel de polvo que se encuentre y, además, es todo terreno, ya que su suspensión Dual-Link le ayuda a escalar hasta 2.1 cm.

Y esto no es todo, con la app MyDyson puedes sacar las mejores funcionalidades del robot como revisar en qué zonas hay más suciedad, programar que realice sus actividades mientras no se encuentran en casa o delimitar zonas que no se desean limpiar, también se puede conectar al sistema de hogar inteligente con Alexa y Google Home.

Ahora sí, la limpieza en casa será más sencilla con el dúo de Dyson. Si quieres saber más sobre esta innovadora marca o comprar estos o más productos puedes consultar sus redes sociales, plataformas digitales o tiendas físicas.

MMV