Caldo de pollo con fideos, la receta para calentarse en días fríos y evitar resfriados

Se empieza a sentir la época de frío en México y no hay nada mejor que las recetas calientitas para pasar lo mejor posible esta temporada. En la gastronomía popular hay una amplia variedad de platillos que son deliciosos para estos días en los que queremos comer algo rico y al mismo tiempo calentarnos. Si no has hecho o preparado alguna vez este caldo de pollo con fideos y verduras, es el momento perfecto para hacerlo y te aseguramos que no te vas a arrepentir.

Preparar esta receta es más que sencillo, solo necesitas las verduras que más te gusten, fideos, pechuga de pollo o piezas completas y listo. Un buen tip si quieres hacer este platillo en un menor tiempo puedes hacer uso de una olla exprés para acortar el tiempo de cocción del pollo o si no cuentas con una, también puedes cocinarlo de manera regular en una olla normal. Recuerda siempre lavar perfectamente todos los ingredientes.

Está preparación tardará aproximadamente 60 minutos aproximadamente si la realizas en olas de presión y en olla normal cerca de 90 minutos en total. En caso de que decidas utilizar lechuga en lugar de piezas de pollo te sugerimos desmenuzarla y sacarla del caldo cuando prepares tu sopa, agregar al final y servirla.

¿Cómo preparar caldo de pollo con fideos y verduras?

El caldo de pollo con fideos y verduras es un platillo tradicional y reconfortante que se puede preparar de diversas maneras y sabe perfecto riquísimo cuando las temperaturas bajan o cuando alguien se enferma del estómago o resfriado, este guiso será revitalizante y delicioso.

Ingredientes:

1 kilo de pollo en piezas con piel o sin piel

1 paquete de sopa de fideo o cabello de ángel

2 papas

2 zanahorias

1 calabaza

1 chile serrano (opcional)

1 ramita de apio

2 jitomates

1 ramita de cilantro

1/2 cebolla mediana

1 diente de ajo

2 hojas de laurel

Sal de grano

Agua (la necesaria)

El cilantro le dará un buen sabor al caldo | Foto: YouTube Vicky Receta Fácil

Instrucciones

En una olla grande, calienta el aceite a fuego medio. Agrega la cebolla, el ajo, la zanahoria y el apio, y sofríe hasta que las verduras estén suaves. Agrega el pollo y cocina hasta que esté dorado por todos lados. Añade el agua hasta que tape todas las piezas, la sal, la pimienta y las hojas de laurel. Lleva a ebullición, luego reduce el fuego y cocina a fuego lento durante 25 a 35 minutos o hasta que el pollo esté cocido. Prepara la salsa de jitomate con un trocito de cebolla y los jitomates, agrega un poco de caldo del pollo y luego muele. Agrega la salsa de jitomate al caldo de pollo, añade los fideos de pollo y cocina según las instrucciones del paquete. Sirve caliente y disfruta con limón y si prefieres puedes añadir chiles de árbol secos.

Puedes usar fideos o pelo de ángel | Foto: YouTube Vicky Receta Fácil

