¿Pueden los pasatiempos hacerte mejor trabajador? Esto dice un experto

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, México es uno de los países con mayor estrés laboral. De hecho, un reciente informe del Instituto Mexicano del Seguro Social señala que hasta el 75 por ciento de los adultos tiene este padecimiento.

Esta condición no es algo exclusivo de México. Un estudio realizado por la plataforma de búsqueda de empleo Indeed señala que el 57 por ciento de sus encuestados no están conformes con su labor y el 48 por ciento no sabe si su trabajo es realmente importante.

“El lugar de trabajo puede ser tanto productivo como disfrutable, cuando las compañías ofrecen actividades que se alinean a los intereses de los trabajadores. De acuerdo con nuestro reporte, el 55 por ciento de ellos sienten pertenencia cuando la compañía se preocupa por ellos como personas.

“Respecto a la inclusión, un 32 por ciento también valora expresarse libremente según su personalidad sin restricciones” señala, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Nelson Gómez, director de Indeed México.

Satisfacción y felicidad contra el estrés

Para el experto, existen dos factores clave en las empresas mejor valoradas por su ambiente laboral, los cuales tienen que ver con el crecimiento profesional y con el reconocimiento por parte de las empresas de su trabajo.

“La satisfacción laboral y propósito se relaciona con el crecimiento profesional y es influenciado por las oportunidades de aprendizaje, logros y motivación. También está atado a un sentido de pertenencia, apoyo de líderes y sentirse apreciado, lo cual a menudo se refleja en las compensaciones, flexibilidad y confianza.

Un gran porcentaje de la población padece actualmente estrés laboral. Foto: Pexels

“En tanto, la felicidad en el trabajo y la liberación del estrés se vinculan directamente cuando los empleados se sienten valorados y apreciados, pues su satisfacción crece. De hecho, el 47 por ciento de los trabajadores compartieron sentir más energía cuando su trabajo les apasiona”, señala Gómez.

Encontrar un balance entre la productividad, lo que enriquece la vida de las personas y lo que las hace sentir bien es clave para que el estrés laboral disminuya y aumente el bienestar.

Las dinámicas al interior del trabajo pueden ayudar a mejorar la productividad. Foto: Pexels

Organizar actividades extracurriculares para los empleados puede ayudar a fomentar el compañerismo, siempre y cuando se guíen de una manera correcta, no impositiva ni con una carga obligatoria.

“Las actividades en equipo o programas de bienestar pueden reforzar el compañerismo, potenciar la confianza, prevenir el burnout e incrementar la productividad. De cualquier manera, si estas actividades se sienten como un requisito obligatorio o añade carga de trabajo, puede aumentar el estrés”, concluye.

