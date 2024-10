MET Gala 2025: ¿qué es la "Superfine: Tailoring Black Style", temática que se lucirá en este exclusivo evento?

En el mundo de la moda hay muchos eventos que reúnen a las estrellas más importantes de todo el mundo, pero pocos causan tanto revuelo como la Met Gala, evento que, año tras año, se ha convertido en una de las citas más icónicas de la moda global. Y para quienes son seguidores fieles de cada una de las temáticas, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ha develado finalmente los detalles más esperados sobre la edición 2025.

Como cada primer lunes de mayo, esta exclusiva gala reúne a las personalidades más influyentes del entretenimiento, el arte y, por supuesto, la moda. Por ello, la Met Gala no solo destaca por la extravagancia y el lujo de su alfombra roja, sino también por su propósito benéfico, recaudando millones para el Costume Institute, el departamento de moda del museo.

Para sorpresa de muchas personas, este año, la Met Gala y su exposición adjunta estarán marcadas por un enfoque único y significativo, abriendo una nueva conversación sobre la moda como vehículo de expresión cultural, política y social, en particular para las personas afroamericanas, pues en 2025 la gala llevará el tema "Superfine: Tailoring Black Style", centrándose en el legado del dandy afrodescendiente, una figura histórica que ha jugado un papel fundamental en la moda y la cultura a lo largo de los siglos.

¿Qué es el "Superfine: Tailoring Black Style", tema de la próxima MET Gala 2025?

De acuerdo con información difundida en medios especializados, el tema de la Met Gala de 2025 ha sido diseñado con el objetivo de explorar el concepto del "dandyismo negro", un estilo que va más allá de lo puramente estético ya que tiene sus raíces en la política y la historia del recorrido de la población africana alrededor de todo el mundo. Es así como la exposición toma inspiración del influyente libro de 2009, "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity", escrito por la académica y co-curadora de la muestra, Monica Miller.

A raíz del movimiento Black Lives Matter, muchas instituciones culturales, incluidas las dedicadas a la moda, han sido criticadas por la falta de representación de personas negras en posiciones influyentes, tanto detrás de las cámaras como en el diseño.

Fotografía: The Met Museum.

Este texto examina cómo el dandyismo ha sido una herramienta poderosa para que los hombres afrodescendientes desafíen los estereotipos raciales a través de la moda, utilizando la elegancia y el refinamiento como un medio de resistencia y autoafirmación. Además, la exhibición se basará en los principios clave del ensayo "The Characteristics of Negro Expression" (1934) de la célebre escritora y antropóloga Zora Neale Hurston, texto que analiza las formas en que la creatividad afrodescendiente ha sido históricamente subvalorada, pero simultáneamente ha dado forma a las tendencias culturales y artísticas de todo el mundo.

Así, la combinación de estos dos pilares académicos promete ofrecer una narrativa rica y detallada de cómo la moda ha sido utilizada por las comunidades afrodescendientes para forjar su identidad y reclamar su espacio en la sociedad global. De esta forma, el dandyismo, un estilo generalmente asociado con el refinamiento masculino, será reinterpretado en esta muestra para destacar cómo ha sido utilizado a lo largo de la historia por hombres afrodescendientes, especialmente desde la época de la esclavitud, para desafiar las normas sociales impuestas y crear nuevas formas de expresión individual.

Por ello, la muestra no solo destacará a los dandis históricos, sino que también explorará la influencia de este estilo en la moda contemporánea y su impacto en el siglo XXI, lo que subraya la continua evolución y relevancia del tema. Es así como en la edición de 2025, la gala no solo destacará por su enfoque en la moda afrodescendiente, sino también por la relevancia cultural y social que tiene en el actual contexto global, donde la representación y la diversidad se han convertido en temas fundamentales en todas las industrias, incluida la moda.

Lo que comenzó como una recaudación de fondos local para el museo se ha transformado en un evento de alta moda que atrae la atención de medios de comunicación y espectadores de todo el mundo.

Fotografía: AFP.

La exposición: un viaje a través de la historia y la cultura negra

Tras la gala, la exposición "Superfine: Tailoring Black Style" se abrirá al público el 10 de mayo de 2025 y estará disponible hasta el 26 de octubre del mismo año. Esta exhibición, que marca la primera muestra del Costume Institute centrada en la moda masculina desde "Men in Skirts" en 2003, examinará el "dandyismo negro" no solo como un estilo de vestimenta, sino como una declaración política. A través de una combinación de moda, arte, fotografía y cine, la exposición trazará el viaje de la moda afrodescendiente desde los tiempos de la esclavitud hasta su influencia en las tendencias contemporáneas.

El enfoque de la exposición en la intersección entre la moda y la identidad afrodescendiente subraya el compromiso del Costume Institute de abordar temas culturales relevantes y, al mismo tiempo, de elevar la moda a un nivel académico. Al rastrear la evolución del dandyismo afroamericano y su impacto en la cultura, la exposición no solo honrará a los creadores de tendencias del pasado, sino que también celebrará a los artistas y diseñadores contemporáneos que continúan moldeando la narrativa de la moda global.

¿Cuándo es la MET Gala 2025 y quiénes serán los co-anfitriones?

La Met Gala 2025 se celebrará el 5 de mayo, continuando con la tradición de llevar a cabo el evento el primer lunes de mayo de cada año. Este evento es uno de los más destacados dentro del mundo de la moda, no solo por su glamorosa alfombra roja, sino también por su función benéfica en apoyo al Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Esta alineación de copresidentes promete una Met Gala inolvidable, con algunas de las figuras más icónicas del mundo del entretenimiento liderando una velada que combina la moda, el arte y la defensa de causas importantes.

Fotografía: AFP.

Este año, la gala estará presidida por una lista de co-presentadores que promete hacer de la noche un evento inolvidable; entre los anfitriones se destacan Pharrell Williams, ícono de la música y la moda; el actor Colman Domingo, conocido por su elegante estilo y talento actoral; y el campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton, quien ha sido un defensor de la diversidad en el deporte y la moda. Además, el rapero y creador de tendencias A$AP Rocky aportará su visión vanguardista a la gala, mientras que la leyenda del baloncesto LeBron James será copresidente honorario, añadiendo una dimensión única de influencia cultural y deportiva.

Como es costumbre, la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, también estará presente como anfitriona principal, consolidando su rol central en la organización del evento. Juntos, estos copresidentes representan la intersección entre el arte, la moda, el deporte y el entretenimiento, lo que garantiza que la Met Gala 2025 será un hito en la celebración de la moda y la cultura global.

La alfombra roja de la Met Gala 2025 será, como siempre, uno de los momentos más comentados del año en el mundo de la moda. Este año, las expectativas son particularmente altas debido a la temática centrada en el dandyismo afrodescendiente y la importancia histórica y cultural de la moda dentro de la historia africana.

