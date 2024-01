La Carta al Universo al descubierto: aprende a hacer uno de los rituales más poderosos de la Güera de las Estrellas

Marycarmen, la Güera de las Estrellas, dio a conocer el más poderoso ritual que se lleva a cabo el 6 de enero. Lleva por nombre la Carta al Universo o la Carta a los Reyes Magos. Se trata de una práctica similar a la que realizan los niños para pedir sus juguetes, pero tiene implicaciones para todos los seres humanos.

La astrologa comentó que para este ritual es necesario contar con una serie de velas, de preferencia en los colores dorado, plata y bronce. Se puede llevar a cabo durante la noche del 5 de enero o durante el día 6.

¿Cómo se hace el ritual de la Carta al Universo?

Se obtienen buenos resultados con las tres velas, pero en caso de contar solo con una, seguirá siendo efectiva esta ceremonia, informó la pitonisa. Si es posible incluir incienso o mirra, será de mucha ayuda, abonó.

Para poder realizar este ritual, apuntó, basta con escribir una carta que contenga la siguiente frase que se debe escribir sintiendo respeto por estos santos:

"Queridos Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltazar este 2024 te pido por la salud, no solo la mía, la del mundo, que se sane el mundo, que llegue la prosperidad que todos estamos pidiendo, el amor fraternal, universal y además te quiero pedir".

Una vez enmarcado con tinta o lápiz esta parte, se debe incluir el deseo que tenga cada uno de los usuarios, a fin de que se cumpla lo solicitado a ellos. Destacó que no importa que se trate de situaciones materiales.

Al final es necesario repetir la palabra "gracias" en tres ocasiones, así como también la frase "hecho está" tres veces. Esta gratitud, indicó, significa que se está valorando lo que se es, lo que se tiene y lo que viene en camino.

La Rosca de Reyes se parte el 6, no el 5 de enero

Aseguró que la Rosca de Reyes debe partirse el 6 de enero debido a que es el día en el que se celebra el nacimiento del Niño Jesús. Destacó que su forma ovalada corresponde a la energía infinita que emana de Dios.

Sobre los dulces que tiene este alimento, dijo que representan las joyas de la corona que recibe el Niño Dios a través de los Melchor, Gaspar y Baltazar. La astróloga comentó que estos seres no solamente visitan a los niños en sus casas, sino que además lo hacen con los demás de habitantes del hogar.

"De manera energética, los Reyes Magos son santos", dijo sobre estos personajes sobre los que añadió que eran grandes astrólogos que pudieron certificar en qué lugar nacería el hijo del Todopoderoso.

Este platillo recuerda a los astrólogos

Los Reyes Magos eran grandes astrólogos

Comentó que el hallazgo de la estrella de Belén por parte del trío no se dio por milagro o adivinación, sino por una lectura energética del cielo.

"Todos, en diferente país, en diferente lugar se dan cuenta de que hay una alineación perfecta astrológica donde surge la Estrella de Belén, entonces dicen: "Ha nacido el mesías""

La experta en lo esotérico dijo además que los Reyes Magos provienen de India, Europa y África, lo cual permite conocer la raza de todos ellos. Estos personajes, abonó, son parte de la unión de todas las etnias.

Esta situación, dijo, también es vista en la Virgen de Guadalupe, precisamente en el tamaño de sus manos. Al ser una más grande que otra y de un color distinto, comentó la pitonisa, se simboliza que no haya distinción entre los seres humanos.

No eran tres, sino cuatro Reyes Magos

La astróloga dio a conocer que no eran solamente tres los Reyes Magos, sino que se trataba de cuatro de ellos. El último de ellos, al que la historia dejó relegado, no pudo llegar a la cita debido a que se detuvo en el camino para hacer buenas obras con la gente.

Dijo que otro de los mitos al respecto de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar es que todos vieron al recién nacido Niño Jesús, lo cual se representa de esta manera en el pesebre.

No obstante, en la realidad, estos personajes lo conocieron cuando tenía unos dos años de edad. La lógica en la situación, asegura la también adivina, se debe a que no pudieron estar en el lugar, debido a que el astro brilló justo en el momento del nacimiento y ellos comenzaron a moverse en ese momento.

Los tres regalos protegieron al Niño Dios

Recordó que el trío regaló al bebé incienso, mirra y oro. El último de estos objetos representa el deseo de abundancia para el hijo de Dios, mientras que los otros dos se diferencian porque el primero es un purificador del ambiente, mientras que la mirra sirve para conectar a la gente con sus ancestros.

De esta forma, los Reyes Magos buscaron tres objetivos: que no se manifestara ninguna energía negativa para Jesús, que no estuviera desprovisto de sus raíces y que además no experimentara ninguna carencia.