Cómo desinfectar la esponja de los trastes con el horno de microondas

¿Sigues lavando los trastes con esponja?, pues si es así, debes saber que estás al ser usadas frecuentemente deben ser desinfectadas para poder seguir usándolas, ya que de lo contrario tu salud puede correr riesgos.

Así que si no lo has hecho te dejamos las maneras más sencillas para que puedas usarla nuevamente, pues puede ser un foco de infección en tu cocina y no lo sabías. La mejor parte es que no tendrás que gastar ni un centavo, pues para este truco sólo necesitas un horno de microondas.

Debes cambiar tu esponja regularmente/Créditos: Freepik

¿Cómo desinfectar la esponja para lavar trastes?

Una de las técnicas es metiéndola al microondas , obviamente limpia, húmeda y sin residuos de comida. Sólo déjala por un minuto y te desharás de cualquier bacteria.

, obviamente limpia, húmeda y sin residuos de comida. Sólo déjala por un minuto y te desharás de cualquier bacteria. La segunda técnica es meterla en agua con cloro para así eliminar cualquier microorganismo que se le haya quedado después de su uso.

Tu esponja puede ser un foco de infección peligroso para tu salud./Créditos:Freepik

¿Cada cuánto se debe de cambiar la esponja de los trastes?

Eso sí, recuerda que tu esponja no tiene vida más allá de unos días, por lo que te recomendamos cambiarla regularmente, pues, insistimos en que podría ser un foco de infección ya que al estar húmeda puede generar hongos que son peligrosos para tu salud.