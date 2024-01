Ahorra más de 4 mil pesos, este perfume dupe de Carolina Herrera cuesta menos de 300

¿Quién no desea oler delicioso?, bien dicen que los perfumes son un lujo, no por nada hay algunos que rebasan los 10 mil pesos mexicanos, por lo que muchas personas no tienen acceso a adquirir uno de estos, pues prefieren gastar su dinero en otro tipo de necesidades básicas.

Pese a lo anterior, siempre hay una solución para todo, y a partir de ahora el oler delicioso ya no será un problema o por lo menos no económico, pues en esta nota te daremos la solución perfecta. Si eres fanática de los perfumes de Carolina Herrera con este dupe ahorrarás hasta 4 mil pesos y todos pensaran que usas la fragancia original.

Huele delicioso a bajo precio

Foto: Freepik

¿Cuál es el dupe que huele igual al Carolina Herrera “Very Good Girl”?

Bien dicen que “entre bonitas no hay secretos” por esta razón es que nosotros queremos que llames la atención de todas las personas con las que te rodees y te recuerden por lo “deliciosos” que huele tu perfume.

Uno de los perfumes más vendidos de la casa de Carolina Herrera es el Very Good Girl, sí el de la zapatilla roja con negro, pues además de tener un envase hermoso y muy femenino, tiene una aroma floral que se convierte en adictiva para todo aquel que la perciba.

Sin embargo, el precio de este exclusivo perfume va desde los 2 mil 680 pesos hasta los 4 mil 520, esto si lo adquieres en una famosa tienda departamental.

Carolina Herrera es una de las marcas más exclusivas

Foto: Liverpool

Debido a lo anterior es que muchas mujeres prefieren comprar fragancias más económicas aunque no sea el mismo aroma, sin embargo, como lo mencionamos al inicio de esta nota aquí te compartimos cuál es el body mist que huele exactamente igual al Very Good Girl.

Se trata de “Gingham Love”, una fragancia corporal que huele idéntico al perfume de Carolina Herrera y que comparten las mismas características florales.

Ahora puedes oler igual que si usaras el original.

Foto: BBW

¿Cuánto cuesta el dupe que huele igual al Carolina Herrera “Very Good Girl”?

El dupe de Very Good Girl, que acabamos de mencionar cuyo nombre es “Gingham Love” tiene un tamaño de 236 ml y podrás adquirirlo en tan solo 214 pesos con 50 centavos.

Te ahorrarás más de 4 mil pesos.

Foto: BBW

¿En dónde comprar el dupe de Carolina Herrera “Very Good Girl”?

Esta fragancia específicamente la puedes encontrar en la tienda Bath & body works, pues ésta es quien lo distribuye de manera formal. Hay en varios Estados de la república mexicana y en CDMX hay varios puntos de ventas ubicado en las principales plazas comerciales de la capital.