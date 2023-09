El vestido de trasparencias con el que JLo renovó el estilo vaquero al agregarle un cinturón

JLo volvió a demostrar por qué es un ícono de la moda, esta vez al lucir un vestido de transparencias, sin embargo, con tan solo agregarle un cinturón con una hebilla ancha, la cantante renovó el estilo vaquero. La celebridad de Hollywood deslumbró a todos durante un importante evento de alta costura, así como a sus millones de fanáticos, quienes pudieron ver su look por medio de redes sociales en donde fueron posteadas algunas fotos.

Este viernes 8 de septiembre se realizó desfile de modas de Ralph Lauren, el cual se llamó A Barn Grows in Brooklyn, y se realizó en Brooklyn Navy Yard de la ciudad de Nueva York. Al evento asistieron celebridades de la talla de Laura Dern, Meghann Fahy, Mindy Kaling, Diane Keaton, James Marsden, Julianne Moore, Sofia Richie, y muchos más. No obstante, la que indudablemente robó las miradas de los asistentes y reporteros, fue la cantante de "On the Floor".

La cantante asistió al desfile de Ralph Lauren IG @jlo

Jennifer Lopez combina un vestido de transparencias con un cinturón

La cantante apareció en la presentación de la nueva colección en un vestido blanco de transparencias, el cual destacaba por sus mangas abullonadas, así como por su falda que tenía un diseño de flores en tonos pastel. Sin embargo, la protagonista de "Marry Me", le dio un estilo vaquero al agregarle un cinturón marrón con una hebilla grande en tono plateado, que definitivamente le dio un toque mucho más moderno y renovó el look por completo.

Aunque pudo usar unas botas vaqueras para darle un estilo más campirano, Jennifer Lopez optó por unos tacones de plataforma rosa pastel, las cuales combinaron a la perfección con la falda del vaporoso vestido. Asimismo, la cantante complementó su outfit con un gran collar plateado, que dejó ver al desabrocharse el área del escote, y también utilizó una bolsa de mano en la misma tonalidad, por lo que hizo una combinación estética.

Jennifer Lopez agregó un cinturón con hebilla ancha IG @jlo

JLo es fanática de la marca Ralph Lauren, ya que la ha utilizado en diferentes eventos, como por ejemplo, su boda con Ben Affleck, pues los tres vestidos que usó para su unión matrimonial fueron de esta casa, incluido la prenda con la que caminó al altar. Asimismo, en el Met Gala en Nueva York, la cantante apareció con una prenda halter de la exclusiva firma con el que mostró su abdomen y espectacular figura.

Es por esa razón que la artista, de 54 años, se lució durante el desfile de moda. Varios fotógrafos pudieron captar el look de Jennifer Lopez, sin embargo, fue el Fashion Stylist, Rob Zangardi, el que compartió algunas imágenes de la intérprete en su cuenta de Instagram, así que muchos de sus fanáticos pudieron apreciar cómo renovó el estilo vaquero al agregarle un cinturón a un hermoso vestido con transparencias.

La actriz deslumbró con su look IG @jlo

SIGUE LEYENDO:

Los ejercicios de JLo a sus 54 años con los que tonifica su cuerpo