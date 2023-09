Tábata Jalil impone tendencia con el look de botines y blusa blanca de lunares que querrás usar este otoño

Una de las conductoras más queridas por el público es Tábata Jalil, pues su manera de conectar con los televidentes es única. Además de la belleza que la caracteriza, también ha demostrado su gusto por la moda, ya que continuamente destaca en el matutino Venga La Alegría con prendas que la hacen lucir más que bella.

Esta vez quiso complacer a sus fans con una blusa tipo ombliguera que la hace ver muy linda. Tábata supo combinar muy bien esta prenda y lo hizo con una mini falda y unos botines altos que le ayudaron a estilizar su figura. El conjunto de la conductora es una inspiración ideal que nos puede ayudar a armar un look de impacto para la temporada de otoño.

Tábata siempre sabe como destacar su figura | Foto: Instagram @tabatajaliloficial

¿Cuál es la prenda de Tábata Jalil que vamos a querer usar en otoño?

La nueva estación está a punto de entrar y tenemos que empezar a armar nuestros outfits y para eso Tábata nos dio una excelente opción para el otoño, se trata de un hermoso crop-top de lunares, detalle al que nadie puede resistirse, pues este elemento es atemporal y se puede usar durante todo el año, sin embargo, en los próximos meses será un ideal que no nos pude faltar en nuestro closet.

Jalil destacó su prensa en color blanco con escote de corazón y lunares en tela de tul en los hombros con una mini falda en corte A que hace destacar su cintura y su cadera, pero para alargar las piernas, usó unos botines de tacón delgado lo que le aporta glamour y originalidad a su look.

La mini falda le ayudó a estilizar sus piernas | Foto: Instagram @tabatajaliloficial

Prendas con lunares: un clásico infalible

Las blusas de lunares en blanco y negro son un clásico y siempre se puede hacer conjunto con alguna prenda que le den un toque fresco pero a la vez trendy, sin embargo, recomendamos no usar otra prenda que resalte más, por ejemplo algo con brillos ya que de esta forma el look quedaría demasiado ostentoso.

La blusa de lunares protagonizó su outfit | Foto: Instagram @tabatajaliloficial

El look de la conductora de 44 años fue un ideal y sus seguidores se lo hicieron saber llenando su publicación compartida en Instagram con miles de me gusta, 17 mil 500 para ser exactos. En los comentarios sus fans no dudaron en llenarla de halagos y piropos destacando su belleza y gran estilo de moda.

