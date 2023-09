Te sorprenderás al conocer estos secretos y tips para que tu baño esté impecable y perfumado

¿Tienes un baño que por más que lo limpies, no deja de oler mal ni queda como nuevo? La solución no es tan compleja como pensabas. Y no, no debes llamar al fontanero ni al albañil para que lo cambie todo. Estefanía Mora es una influencer que comparte en su cuenta de Instagram distintos consejos para lograr que tu baño siempre huela bien. Rápidamente, el clip se volvió viral, ya que muchos han aplaudido estos tips y se han puesto manos a la obra para lograr los mismos resultados.

El baño es una de las estancias de la casa que más usamos, y por eso es importante mantenerlo limpio y con un buen aroma. Que este espacio del hogar siempre este pulcro y con olor a fresco, nos hace sentir más cómodos y relajados. Y si a ti te da vergüenza que tus invitados pasen a tu baño, entonces toma nota de estos consejos para dejarlo impecable y perfumado.

1. Bicarbonato, vinagre y agua caliente

Bicarbonato, vinagre y agua caliente para eliminar grasa. | Crédito: Archivo.

Una vez al mes limpia los desagües del lavamanos y la ducha con bicarbonato, vinagre y agua caliente. Esto te permitirá eliminar la suciedad y la grasa que se puede acumular en estas zonas del baño. Con el uso regular, esta combinación puede ayudarte a mantener tus desagües limpios y funcionando correctamente.

2. Pastilla de inodoros

Limpia tu inodoro en cada descarga. | Crédito: Archivo.

Las patillas de inodoro contienen ingredientes que te ayudarán a eliminar la suciedad, el sarro y las bacterias, así como a prevenir la formación de manchas y malos olores. Si no cuentas con ellas, entonces puedes hacer una versión casera con una barra de jabón y una media en desuso. Estos dos tipos de pastillas limpiarán el inodoro en cada descarga.

3. Lava la escobilla de inodoro

La escobilla de inodoro puede acumular muchos gérmenes. | Crédito: Archivo.

La escobilla de inodoro es un utensilio esencial para su limpieza, pero también es una de las más propensas a acumular bacterias. Por eso, es importante limpiarla con regularidad para evitar la propagación de gérmenes y, al finalizar, déjala con un poco de tu desinfectante favorito.

4. Toallas secas y perfumadas

Utiliza perlas de aroma para perfumar tus toallas. | Crédito: Archivo.

Utiliza bolsas de organiza para colocar perlas de aroma. Ponlas en el toallero y encima pon tus toallas, esto hará que siempre estén perfumadas. Es fundamental que cuidarlas adecuadamente para evitar la propagación de gérmenes.

5. Aromatiza otros espacios del baño

Aromatiza otros espacios del baño para que siempre huela rico. | Crédito: Archivo.

Si cuentas con varitas aromatizantes, es valioso que siempre le des vuelta para aprovechar todo el perfume con el que cuenta. El papel de baño también lo puedes aromatizar agregándole unas gotitas de aceite esencial al cartón del rollo. Finalmente, puedes colocar dos algodones con ti aroma favorito en el basurero.

