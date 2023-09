Limón: cuántos puedes comer al diario y qué pasa en el cuerpo si sobrepasas la cantidad

El limón es una de las frutas más populares en todo el mundo ya que además de su peculiar sabor, también cuenta con vitamina C, fibra y antioxidantes, los cuales brindan una serie de ventajas para la salud como el fortalecimiento del sistema inmunológico, la protección celular contra el daño y la capacidad de ayudar en la absorción del hierro de los alimentos vegetales. Además, el limón es una buena fuente de fibra dietética, lo que es fundamental para el mantenimiento de un sistema digestivo saludable y la regulación del tránsito intestinal.

Además de que sus cualidades son muy buenas para el organismo, alrededor del mundo existen muchos amantes del limón, aquellos que no pueden disfrutar sus platillos si éstos no se encuentran bañados en el jugo de esta fruta son quienes más se benefician de sus propiedades, pero a pesar de todos los beneficios que resultan de consumir limón, muchos expertos han señalado que hacerlo en exceso puede provocar daños en el sistema, por lo que es necesario hacerlo con moderación y en las cantidades necesarias.

El limón es una fruta muy popular alrededor del mundo.

Fotografía: Freepik.

Esta es la cantidad de limón que debes consumir para evitar daños a tu organismo

Como hemos visto, el limón tiene muchas propiedades que pueden contribuir al correcto funcionamiento del organismo, pero consumirlo en exceso puede provocar algunos daños ya que, como cualquier otro alimento, puede llegar a dañar el estómago y el esmalte de los dientes, esto debido a su alto contenido de ácido cítrico. Por lo tanto, las y los expertos recomiendan utilizar el limón como parte de una dieta equilibrada y escuchar las señales del cuerpo para evitar efectos secundarios no deseados; algunos de los problemas por consumir limón en exceso pueden ser:

El ácido cítrico presente en el limón puede contribuir a disminuir el pH de los alimentos y prevenir la formación de cálculos renales.

Fotografía: Freepik.

Daños estomacales : el limón activa la pepsina en el estómago, una enzima que ayuda en la digestión de los alimentos, sin embargo, un exceso de pepsina puede causar acidez estomacal , irritación en el esófago e incluso úlceras estomacales. Además de esto, también puede provocar episodios de diarrea, náuseas, vómitos y dolores abdominales.

: el limón activa la pepsina en el estómago, una enzima que ayuda en la digestión de los alimentos, sin embargo, un , irritación en el esófago e incluso úlceras estomacales. Además de esto, también puede provocar episodios de diarrea, náuseas, vómitos y dolores abdominales. Dolores de cabeza : la acidez del limón puede alterar el equilibrio de la sustancia diaminooxidasa en el sistema nervioso central, lo que puede desencadenar fuertes dolores de cabeza en algunas personas .

: la acidez del limón puede alterar el equilibrio de la sustancia diaminooxidasa en el sistema nervioso central, lo que puede . Mayor sensibilidad al sol: los cítricos como el limón contienen un compuesto llamado psolareno, que puede disminuir la tolerancia de la piel a los rayos solares y aumentar la sensibilidad, esto podría aumentar el riesgo de daño solar y, en última instancia, el riesgo de cáncer de piel.

Si experimentas estos síntomas, es aconsejable reducir o detener el consumo de limón y optar por alimentos más suaves como las peras, que son beneficiosas para la salud intestinal.

Fotografía: Freepik.

Erosiones dentales : el pH ácido del limón puede ser abrasivo para el esmalte dental y, con el tiempo, puede causar erosiones dentales o debilitamiento dental , por ello se recomienda enjuagarse la boca o cepillarse los dientes después de consumir limón para ayudar a reducir este efecto.

: el pH ácido del limón puede ser abrasivo para el esmalte dental y, con el tiempo, puede , por ello se recomienda enjuagarse la boca o cepillarse los dientes después de consumir limón para ayudar a reducir este efecto. Deshidratación: el consumo excesivo de limón puede provocar deshidratación, ya que el aumento de la producción de orina puede eliminar el sodio y los electrolitos necesarios para el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo, por lo que es importante beber suficiente agua y moderar el consumo de limón para evitar la deshidratación.

¿Cuántos limones es recomendable tomar al día?

La cantidad de limón que se considera aceptable para ingerir diariamente es de aproximadamente 120 ml o dos limones recién exprimidos, ya sea en forma de té, jugo, postre o aderezo, pero es importante no exceder esta recomendación para evitar los posibles efectos adversos.

Es esencial no solo conocer los posibles efectos secundarios de consumir demasiado limón, sino también comprender las pautas recomendadas para su ingesta diaria de acuerdo con las cantidades seguras establecidas.

Fotografía: Freepik.

Para aquellas personas que utilizan el agua de limón como un tratamiento natural alternativo, se aconseja no superar las tres tazas al día durante un período máximo de tres semanas, luego, se recomienda hacer un descanso de la misma duración antes de continuar y en cuanto a la vitamina C, uno de los componentes destacados de los cítricos como el limón, la Organización Mundial de la Salud establece que la cantidad máxima de vitamina C que los adultos deben consumir diariamente es de 2,000 miligramos.

¿Quiénes deben evitar consumir limón de manera cotidiana?

Si bien el limón tiene muchas propiedades que ayudan al correcto funcionamiento del organismo, es importante tener en cuenta que existen ciertos grupos de personas que deben ser cautelosas con el consumo de limón debido a sus posibles efectos adversos, algunas de ellas son:

Mientras que el limón ofrece numerosos beneficios para la salud, es importante consumirlo con moderación y estar atento a cualquier efecto adverso que pueda experimentar.

Fotografía: Freepik.

Personas con úlcera estomacal o gastritis : quienes tienen o han padecido una úlcera estomacal o gastritis deben tener precaución con el consumo de limón ya que el ácido presente en el limón puede seguir erosionando la mucosa del estómago, lo que podría aumentar el riesgo de desarrollar nuevas úlceras o empeorar las existentes.

: quienes tienen o han padecido una úlcera estomacal o gastritis deben tener precaución con el consumo de limón ya que el ácido presente en el limón puede seguir erosionando la mucosa del estómago, lo que podría aumentar el riesgo de desarrollar nuevas úlceras o empeorar las existentes. Embarazadas : las mujeres embarazadas deben seguir una dieta equilibrada y consultar con su profesional de la salud sobre qué alimentos y nutrientes son seguros y apropiados para su estado, esto es especialmente importante durante el período prenatal, ya que las necesidades nutricionales pueden variar según las condiciones de salud de la madre y el desarrollo del feto.

: las mujeres embarazadas deben seguir una dieta equilibrada y consultar con su profesional de la salud sobre qué alimentos y nutrientes son seguros y apropiados para su estado, esto es especialmente importante durante el período prenatal, ya que las necesidades nutricionales pueden variar según las condiciones de salud de la madre y el desarrollo del feto. Niñas y niños: en el caso de las infancias, quienes suelen disfrutar de bebidas como la limonada, es importante controlar su consumo de limón y limitar la cantidad de azúcar agregada a estas bebidas ya que el exceso de azúcar puede tener efectos negativos en su salud y desarrollo, especialmente en un sistema que aún se está desarrollando.

Es importante consumir el limón con moderación, ya que su ácido cítrico puede erosionar el esmalte dental y causar irritación en la piel sensible.

Fotografía: Freepik.

Si bien es cierto que existen alimentos y hábitos alimenticios más perjudiciales para la salud, como la comida rápida, los alimentos procesados, las frituras y el exceso de sal, es fundamental que cada individuo conozca cómo ciertos alimentos pueden afectar su salud y adapte su dieta en consecuencia ya que la responsabilidad recae en cada persona para tomar decisiones informadas sobre su alimentación y bienestar. De la misma forma, cada persona es diferente y lo que es tolerable para alguien puede no serlo para otra, por lo que es aconsejable escuchar a tu cuerpo y ajustar tu consumo en consecuencia.

SIGUE LEYENDO:

¿Tomar una cucharada de aceite de oliva antes de beber alcohol evita las borracheras?

Desayunos saludables y fáciles de prepararles a tus hijos en este regreso a clases