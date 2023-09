Brócoli sin gusanos, esta es la forma correcta de limpiarlo

Es de vital importancia desinfectar todas las frutas y verduras adecuadamente para lleguen hasta nuestra mesa lista para consumirse y sin correr ningún riesgo de salud, sin embargo, algunos de los vegetales requieren de mayor precisión para lavarlos adecuadamente, pues su forma hace que el proceso sea un poco complicado. El brócoli es uno de los alimentos que es muy importante limpiarlo muy bien antes de consumirlo.

El brócoli pertenece a la familia de las crucíferas junto al repollo y la coliflor. Sus pequeñas ramas podrían parecer difíciles de lavar adecuadamente pero no hay por que preocuparse, es fácil limpiarlo, solo debes hacerlo correctamente para que eliminemos todos los pequeños insectos o gusanos que se adhieren a esta hortaliza y podamos comerlo sin riesgo alguno.

Esta verdura es muy rica nutricionalmente, contiene vitamina A, C, ácido fólico, potasio y hierro, así como minerales que lo convierten en una verdura favorable para combatir la anemia ferropénica y el cáncer.

¿Cómo lavar y desinfectar el brócoli para eliminar gusanos y gérmenes?

Algunas verduras pueden estar sujetas a sustancias nocivas como plaguicidas y pesticidas, por lo que muchas veces cuando son cosechadas quedan rastros de ellos, a su vez en la tierra se incorporar entre su corteza algunos insectos o gusanos que si no lavamos bien irán directamente a nuestro estómago.

Antes de lavar o desinfectar cualquier fruta o verdura, no solo el brócoli es indispensable lavarse perfectamente las manos con agua y jabón, esto con la finalidad de no llevar microorganismos de un lado a otro. Otro dato que debes saber es que preferentemente se debe lavar este alimento unos minutos antes de comer y no con días de anticipación.

Paso 1: Separa los tallos del brócoli, aproximadamente dos centímetros desde la parte inferior y enjuagado con agua corriente

Paso 2: Agrega suficiente agua en un recipiente y enjuágalo en el agua y déjalo 10 minutos, de esta forma, si hay insectos saldrían a flote en el agua

Paso 3: Agrega gotas desinfectantes, lee las instrucciones para saber cuántas de bes agregar por cada litro de agua. También puedes usar spray desinfectante

¿Cómo se debe lavar el brócoli con vinagre blanco?

Otra opción para limpiar el brócoli y de forma natural es hacerlo con vinagre blanco, el cual gracias a sus propiedades ácidas ayudan a desinfectar, sin embargo, este no es adecuado para limpiar todas las frutas ya que puede eliminar bacterias como la E coli y salmonela pero no otros microorganismos que pueden estar presentes.

Paso 1: Separa los tallos del brócoli, aproximadamente dos centímetros desde la parte inferior y enjuagado con agua corriente

Paso 2: Agrega un litro de agua en un recipiente y 3/4 de taza de vinagre blanco

Paso 3: Sumerge el brócoli en el agua por 15 minutos

