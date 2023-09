Capricornio, conoce el mensaje que tiene tu ángel de la guarda para hoy 26 de septiembre de 2023

Aunque Capricornio es considerado uno de los signos más fuertes del zodiaco, es su orgullo y compromiso con lo que los rodea lo que los lleva a asumir responsabilidades que ahora podrían pasarles factura. El estrés está generado problemas en su salud y ante esto su ángel de la guarda les envía una fuerte advertencia que no deberán ignorar, pues de lo contrario esto frenará sus proyectos futuros.

Las personas nacidas bajo este signo suelen ser comprometidos y el trabajo duro les brinda seguridad elevando su autoestima; además, se considera que son orgullosas y no suelen expresar sus sentimientos con facilidad por lo que asumen responsabilidades dispuestos a demostrar que pueden con cualquier cargan, algo que esta vez les traerá problemas en su entorno debido a que logrará afectarlos de otra manera.

El ángel Cassiel es el guía espiritual de Capricornio. Foto: Freepik

La fortuna para Capricornio

Aunque Capricornio puede ser reservado con sus sentimientos cuando se enamoran son muy apasionados, pero esta vez su actitud con la persona que ha llegado a su vida podría poner a su creciente romance debido a que temen terminar lastimados una vez más. Es momento de abrir su corazón y darle una oportunidad a quien está a su lado de demostrar que puede ser diferente.

En lo profesional, es momento de concretar ese proyecto que por tanto tiempo les ha quitado el sueño y por el que tienen el éxito asegurado. Sobre su salud, el mensaje de los astros es que la baja de energía que experimentan podría estar relacionado con el esfuerzo titánico que han realizado desde hace tiempo para salir adelante de la mejor manera, pero esto podría afectar de manera considerable su estado.

Relajarse y delegar responsabilidades, el mensaje para Capricornio. Foto: Freepik

Mensaje de su ángel de la guarda

El ángel Cassiel es el protector de los nacidos bajo el signo de Capricornio, éste ayuda a transformar la energía negativa en positiva y brinda claridad en momentos de duda o angustia. Algo que aqueja silenciosamente a este signo debido a la cantidad responsabilidades que tienen y que les ha generado estrés por el que podrían ver afectada su salud.

Al respecto, su ángel de la guarda les pide delegar obligaciones considerando su paz mental y salud física. Es importante realizar primero aquellas tareas que requieran de su atención inmediata y realizar de apoco el resto; además, es importante que las relaciones familiares no añadan estrés y la solución a ello es establecer límites ya que los Capricornio no deben sentirse obligados a resolver lo que no está en sus manos.

