4 increíbles usos que le puedes dar al bicarbonato con limón

El bicarbonato de sodio se ha convertido en un elemento indispensable en los hogares, pues además de ser económico, sirve para muchas cosas, desde la limpieza de la casa, hasta remedios caseros de belleza y de salud, que son efectivos y muy útiles. Sin embargo, sus beneficios se potencializan aún más cuando se combina con el cítrico del limón, el cual también tiene diferentes usos no sólo en la alimentación diaria.

El limón tiene varios nutrientes que son buenos para el cuerpo, por ejemplo, es fuente de vitamina C, que está relacionada con la producción del colágeno y también es antioxidante; asimismo contiene potasio y cantidades menores de otras vitaminas y minerales, que se pueden aprovechar si se bebe. No obstante, también su acido cítrico tiene propiedades desinfectantes y desengrasantes, por lo que regularmente se usa para hacer la limpieza del hogar.

El limón tiene beneficios para el cuerpo y la limpieza Foto: Especial

¿Cómo usar el bicarbonato de sodio con limón?

Debido a que la mezcla de bicarbonato de sodio con limón es muy potente, se ha descubierto que tienen diferentes usos, desde desinfectantes y de limpieza, tanto de la casa como del cuerpo, hasta de salud, ya que mucha gente los ha utilizado con algunos remedios caseros que han mejorado algún malestar ligero, pues hay que recordar que los tratamientos siempre los tienen que recomendar un médico especialista.

Alivia la acidez estomacal: de acuerdo al sitio Medical News Today, el beber una bicarbonato sódico y el jugo de limón juntos también puede neutralizar la acidez estomacal de forma similar a un antiácido, calmando el dolor que provoca. De igual forma, combate la flatulencia, la indigestión y el malestar, por lo que en pocos minutos tendrás sensación de alivio.

Blanquea los dientes: en caso de que no haya pasta de dientes, una alternativa es usar el bicarbonato de sodio con un poco de limón, pues además de quitar el mal aliento y limpiar, también los hace más blancos poco a poco, dependiendo el uso de este remedio. No obstante, los expertos aseguran que no hay que abusar de esta preparación, ya que el limón podría eliminar el esmalte.

El bicarbonato con limón blanquea los dientes Foto: Archivo

Para bajar de peso: muchas personas consumen este remedio para adelgazar y perder algunas tallas, pues aseguran que beber bicarbonato con el jugo de limón tiene efectos alcalinizantes que promueven la pérdida de peso, no obstante, como en todo, se debe de tomar con moderación, debido a que podría tener efectos en el cuerpo.

Exfoliante: de igual forma hay algunas personas que usan la mezcla de bicarbonato con limón como exfoliante para la cara, y otras áreas, ya que este remedio es efectivo para quitar manchas de la piel e imperfecciones. Asimismo, es un blanqueador natural que ayuda a que la piel quede tersa y suave, sin embargo, el único inconveniente es que no se debe tomar el sol, ya que el cítrico puede marchar la piel.

