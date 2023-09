Looks para el 15 de septiembre: los mejores outfits para verte elegante y original en la cena

Cada vez falta menos para celebrar el tan esperado 15 de septiembre, día en donde las y los mexicanos usamos el aniversario de la Independencia de México para convivir con nuestras familias; en medio del pozole, las tostadas y los pambazos podemos encontrarnos las mejores anécdotas en compañía del tradicional tequila, es por ello que una noche tan magnífica amerita un outfit de infarto que vaya acorde al sentimiento patriótico que nos invade durante esas horas.

Es por ello que muchas personas piensan en su outfit desde mucho tiempo antes, pero si tú eres de aquellas aún no ha decidido como ser las protagonistas esa noche, no te preocupes, pues existen muchas combinaciones que puedes lograr con las prendas que ya tienes en tu clóset para así evitar gastar de más sin dejar de lado la elegancia y originalidad que seguramente te caracterizan.

Las fiestas patrias brindan una excelente oportunidad para lucir tus mejores conjuntos en los colores emblemáticos de México.

Fotografía: Pinterest.

3 outfits a la mexicana para verte radiante este 15 de septiembre

Es un hecho que cualquier outfit debe ser cómodo para así poder aprovechar al máximo esta noche de fiesta, pero la comodidad no está peleada con el estilo y las tendencias, por lo que no tendrás que renunciar a ninguna de las dos ya que aquí te presento tres looks que combinan lo mejor de estos mundos, dando como resultado un estilo único que es perfecto tanto para usarlo antes de la fiesta y durante ella.

Estas prendas son perfectas para lograr un look patriótico y a la moda.

Fotografía: Pinterest.

Blazer patrio con jeans

Este look es casual pero con un toque festivo que te hará destacar en la celebración, pare ello elige unos jeans que te resulten cómodos y favorecedores, combínalos con un crop top blanco, que es una elección fresca y versátil que funciona bien en muchas ocasiones, para agregar un toque patrio a tu conjunto, opta por un saco en tono verde o rojo, que son los colores emblemáticos de las fiestas patrias, esto le dará a tu look un aspecto festivo y patriótico sin ser excesivo.

Si deseas lucir muy linda durante las fiestas patrias, aquí tienes una opción perfecta para no dejar pasar la ocasión.

Fotografía: Pinterest.

Blusa blanca con moño y pantalón sastre

Si estás buscando un look para las fiestas patrias que sea elegante y a la vez festivo, puedes probar con una blusa blanca como base, añade un moño en los colores patrios para darle ese toque festivo y complementa tu atuendo con un par de pantalones de vestir que acentúen tu cintura y te brinden una apariencia sofisticada. Para elevar aún más tu estilo, opta por unos tacones que combinen perfectamente con el conjunto, esta elección de calzado no solo te ayudará a lucir más alta, sino que también añadirá un toque de elegancia a tu atuendo para las fiestas patrias.

¡Te verás impresionante y lista para celebrar con estilo!

Fotografía: Pinterest.

Blusa floreada con pantalón de mezclilla

Si buscas una opción de look patrio que sea muy casual, puedes usar como inspiración a la talentosa cantante Ángela Aguilar ya que ella es una experta en lucir looks patrióticos elegantes y perfectos para esta noche de celebración. Para este look, opta por la comodidad de unos jeans que te permitan disfrutar de la celebración al máximo y combínalos con una blusa floreada y colorida que aporte un toque fresco y festivo a tu conjunto, para completar tu atuendo, elige zapatos que complementen la paleta de colores de tu blusa y añadan un toque vibrante a tu look.

Con esta elección de ropa y calzado, te verás fantástica y lista para celebrar con estilo las fiestas patrias.

Fotografía: Instagram/@angela_aguilar_

Durante estas festividades, seguramente veremos una tendencia popular que involucra el uso de faldas largas y coloridas en combinación con blusas bordadas, sin embargo, entendemos que en ocasiones debes cumplir con tus compromisos laborales antes de unirte a la celebración nocturna. Por esta razón, estas propuestas son ideales, ya que ofrecen una elegancia novedosa y siguen las tendencias de moda actuales, permitiéndote hacer la transición sin problemas del día a la noche patria.

