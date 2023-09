Horóscopo Capricornio de septiembre 2023, así será tu suerte, salud, dinero y amor

El horóscopo de septiembre inicia con el fin de Venus retrógrado el 3 de septiembre por lo que da la sensación de ser un mes lento, donde el tiempo transcurre en calma por lo que es el momento perfecto para hacer un análisis e introspección de lo que hemos logrado hasta ahora y lo que deseamos para los meses siguientes. Aprovecha esta calma del noveno mes del año para dar las gracias por todo, pues de las vivencias dolorosas también se aprende.

Septiembre inicia con el influjo de la Luna Llena en Piscis lo que nos hace sentir nostálgicos por los ciclos cerrados y aunque sabemos que son para crecimiento personal podemos sentirnos tristes y dudosos al poner fin a etapas que creíamos serían más duraderas. La clave está en comprender que eran necesarios esos cambios pues ya no había cabida para relaciones donde no estábamos en plenitud. Aprovecha el fin de Mercurio retro para arrasar con un nuevo brillo y energía recargada.

Horóscopo de Capricornio para septiembre 2023

Mercurio estará retrógado hasta el 15 de septiembre por lo que el mes inicia lento y tendrás la sensación de que las cosas no avanzan de manera favorable o que los resultados laborales no llegan en el momento deseado, pero luego de ese día todo empezará a acomodarse y verás con claridad los resultados de todo aquello por lo que has trabajado.

Septiembre es el mes perfecto para reconectar contigo, dando prioridad a tu salud de manera integral. Es tiempo de realizar ese chequeo que llevas postergando, así como buscar ayuda psicológica, pues te permitirá tener el equilibrio que deseas contigo mismo.

Alcanzarás tus metas financieras

Vienen momentos donde tendrás la estabilidad financiera que deseas, así que se cauto y aprovecha para concretar los planes que has postergado, quizá sea el momento de replantearte tener esa casa que tanto has soñado. Pero ten en cuenta que lo más importante de este periodo es cuidar de ti y buscar tu equilibrio físico, emocional y mental.

La suerte de Capricornio en el Tarot para septiembre

