La tiktoker Barbie Núñez en 3 minitops de moda para andar por la ciudad | FOTOS

Este año 2023, la famosa influencer regiomontana Bárbara Núñez, mejor conocida como la Barbie Núñez, demostró que es una reina de la moda. Hace unos días nos enseñó cómo lucir minifaldas ideales para la temporada de calor y lucir elegante y segura al pasear por la ciudad.

Ahora, la joven creadora de contenido compartió en sus redes sociales una serie de fotos portando tres minitops muy de moda e ideales para sentirse fresca durante la temporada de calor en la ciudad o en cualquier zona donde el espacio esté abierto. Uno de los tops fue el de un clásico color rosa con escote profundo. Esta prenda es ideal para combinarla con unos pantalones estilo wage o simplemente unos jeans para salir de compras al centro comercial.

Barbie adora pasear en el mar. Foto: Instagram @barbie.nunezt

¿Cuántos años tiene la influencer Barbie Núñez?

Otra minitop que voló la cabeza de sus millones de fanáticos en Instagram fue uno en un tono total black, cruzado en la parte de busto. Esta prenda urbana es un clásico que no puede faltar en el guardarropa por su facilidad para combinarse con cualquier pantalón, estilo gitano, unos pantalones deportivos, y hasta con una minifalda y un saco sastre. Es multiuso esta prenda y la Barbie Núñez lo demostró con una elegancia rotunda. Con este look, a sus 26 años, no dejó ver lo experta en moda que se ha vuelto.

Barbie es una reina de la moda. Foto: Instagram @barbie.nunezt

¿Cuánto mide Barbie Núñez?

Por último, la Barbie Núñez, con 1.73 mts. de altura, nos dejó a todos con la boca abierta el día que estuvo en un evento al aire libre y compartió una foto usando un look muy aesthetic. El minitop era en un tono blanco, como base, y un estampado azul cielo daba fuerza a las tiras que corrían por los hombros, para rematar el look, la joven se puso unos pantalones holgados, muy cómodos para caminar por lugares donde el calor es intenso.

Barbie es fan de las selfies. Foto: Instagram @barbie.nunezt

