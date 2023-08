No creerás por qué están utilizando una tapa de olla y un trapo para limpiar la sala

En redes sociales hay muchos hacks que hacen que la limpieza del hogar sea más sencilla, sin embargo, hay algunos que son tan descabellados que se vuelven virales, como es el caso de este método en el que se usa la tapa de olla y un trapo para eliminar la suciedad de la sala. La razón por la que se ha vuelto tan llamativo este proceso, es porque es muy efectivo, pues así lo han comprobado cientos de usuarios en las plataformas digitales.

¿Cómo limpiar la sala con la tapa de una olla y un trapo?

En sitios como TikTok se ha vuelto viral un video en el que demuestran cómo limpiar la sala con la tapa de una olla con un trapo mojado de una mezcla que lleva bicarbonato de sodio. Influencers como Daf Zúñiga lo han intentado, por lo que han mostrado el proceso y los resultados a sus millones de seguidores, quienes también han manifestado que quieren usarlo para eliminar las manchas y suciedad de sus muebles de esta parte de la casa.

Quita manchas muy profundas y marcadas TikTok @dafnezzuniga

Si bien, la solución de bicarbonato y otros productos son los que purifican los muebles, las personas se están apoyando de la tapa de una olla para dos cosas: la primera tener un soporte con el cual se pueda maniobrar bien el trapo, y la segunda es humedecer la superficie y no mojarla, pues con otras técnicas regularmente el sofá queda mojado lo que hace que tarde mucho tiempo en secarse, y hasta cabe la posibilidad de que genere el efecto contrario y se haga un hongo por guardar humedad.

¿Cómo hacer la mezcla de bicarbonato para limpiar la sala?

Ingredientes:

Una taza agua

Bicarbonato

Jabón para trastes

Vinagre blanco

Hay que calentar una taza de agua hasta que se ponga tibia. Después se le agrega una cucharada de bicarbonato de sodio, junto con una cucharada de jabón líquido y una de vinagre blanco. Este es una de las mezclas más populares para la limpieza, ya que el bicarbonato tiene la capacidad de desinfectar y quitar malos olores, mientras que el vinagre elimina las bacterias, hongos, moho y otro tipo de organismos que pueden provocar suciedad.

Hay que frotar con el trapo y la tampa de la olla TikTok @dafnezzuniga

Hay que mezclar bien hasta que el bicarbonato de sodio esté disuelto con el agua y se genera espuma. Posteriormente, se introduce el trapo a la mezcla y se escurre bien antes de amarrarlo a la tapa de la olla. La tela tiene que cubrir todo el utensilio de cocina, pues así será más fácil de pasar por toda los colchones de la sala y llegar hasta los lugares más difíciles.

En tanto, frota bien sobre los colchones de los sofás y de ser necesario, talla con un cepillito aquellas manchas difíciles de quitar, recuerda en este caso no aplicar tanta fuerza para no romper la tela que cubre la salsa. Al terminar espera que se seque por un par de horas y verás increíbles resultados, ya que no sólo volverán a su color, sino que también eliminarás los aromas fétidos que se conservan en este mueble de la casa.