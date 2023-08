¿Cómo ser más sociables? 5 consejos de un experto para dejar la timidez

Ser tímido no es un defecto. La timidez es un patrón de introversión en los contextos sociales, que lleva a la persona a evitar las situaciones sociales y aislarse, en ciertos grados. Sin embargo, ello implica perderse ciertas situaciones que podrían llevar desde obtener una nueva oportunidad de empleo, hasta conocer a una pareja sentimental. Las habilidades sociales son un factor importante en la vida de las personas; no obstante, no todo el mundo posee la misma facilidad para relacionarse con los otros.

La conducta humana ha sido estudiada por años, concluyendo que las relaciones interpersonales son muy importantes. De acuerdo con el portal Mejor con Salud, especializado en bienestar y estilo de vida, algunos de los beneficios de ser sociable son la resolución de conflictos, la iniciativa y la empatía. Además, en el ámbito laboral, asegura, los empleadores buscan personas con habilidades para el trabajo en equipo.

5 tips para ser más sociables

En ese sentido, Andrés Carrillo, quien tiene experiencia como psicólogo hospitalario, educativo y como terapeuta privado, redactó un artículo en el que brinda algunos consejos para ser más sociable y vencer la timidez, a fin de mejorar la manera de relacionarnos con los demás y ampliar nuestro círculo de amigos.

1. Trabajar en un mejor autoconcepto: la idea que tenemos de nosotros mismos es crucial para ser más sociable. Según el autor, cuando existe una buena autoestima, también se gana confianza para las relaciones con los demás, por lo que recomienda reconocer y aceptar los aspectos que desagradan de nosotros mismos y trabajar en ellos.

2. Salir de la zona de confort: tener un comportamiento introvertido y evitar situaciones que nos obliguen a socializar no ayudará. Lo ideal es salir de esa área cómoda y exponerse a situaciones sociales nuevas, gradualmente.

3. Lenguaje corporal es clave: los gestos y las miradas contribuyen a una comunicación asertiva. Por ejemplo, mirar a los ojos cuando hablamos con alguien o no cruzar los brazos, a fin de no mandar un mensaje de que no estamos interesados en la plática del otro.

4. Relacionarse con personas nuevas: nunca sabemos a quién tenemos al lado, podría ser un nuevo amigo o amiga, una próxima relación, un futuro vecino, o una jefa o jefe en un posible nuevo trabajo, por lo que se recomienda animarse a hablar con personas distintas en el trabajo, escuela, etcétera.

5. Iniciar nuevas actividades grupales: para conocer a personas nuevas, por lo general se pueden retomar pasatiempos viejos o iniciar nuevas prácticas, ya sean clases de baile, arte, algún deporte, cualquier ámbito será útil para conocer a gente con la que podríamos estrechar vínculos.

