El microbikini de terciopelo con el que Karely Ruiz reventó las tendencias del verano 2023

La modelo, Karely Ruiz, presumió en sus redes sociales una de las tendencias para este verano 2023, se trata del microbikini de terciopelo que será lo más visto en estas vacaciones. La influencer compartió este look en su cuenta de Instagram, en donde como era de esperarse, se robó todas las miradas de sus fanáticos, quienes le dejaron palabras halagadoras y la llenaron de "likes", debido a que mostró este revelador atuendo.

Karely Ruiz conquista las tendencias con microbikini terciopelo

Este fin de semana, la estrella de OnlyFans compartió un pequeño clip en el que modeló un traje de baño de dos piezas en color verde y terciopelo. La prenda resaltaba debido a su diseño de brasier con copas en triángulo que se amarraban con una cinta en el cuello y en la espalda, asimismo su pequeña panty también poseía unas cuerdas delgadas con las que se podían hacer unos moños en los costados, así que esta pieza era sencilla, pero elegante gracias al efecto brillante de la tela.

La modelo presume un bikini de terciopelo que es la tendencia del verano IG @karelyruiz

Los trajes de baño de terciopelo son una tendencia que se ha visto desde hace algunos años, no obstante, es durante este verano cuando ha explotado su popularidad. En las pasarelas de Miami Swim Week 2023 fue una prenda utilizada por los diseñadores, por lo que ahora los expertos en moda recomiendan utilizar los colores pastel y claros para un look más suave, o bien, tonalidades eléctricas como el azul, morado y verde para un efecto más divertido.

En tanto, Karely Ruiz compartió su video en la plataforma de Meta, en donde tiene 9.2 millones de seguidores, en el que modelo este look veraniego. "Me gustas mi amor", fue la frase con la que compartió el clip en el que posa en diferentes partes de su departamento. Como era de esperarse hubo muchos de sus admiradores que le dejaron su "like", alcanzando hasta el momento más de 130 mil, mientras que en los comentarios también tiene unos cientos.

Karely Ruiz impone moda con los trajes de baño IG @karelyruiz

La modelo, de 22 años, también recibió críticas, pues a pesar de que tiene muchos fans, se ha involucrado en varias polémicas que la han hecho ganar detractores. Sin embargo, la influencer no deja que esto le afecte y continúa su trabajo en las redes sociales, ya sea promocionando su cuenta de OnlyFans, o bien, mostrando outfits atrevidos, sobre todo microbikinis con los que deja al descubierto su silueta de reloj de arena.

