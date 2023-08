Esta es la prenda de ropa que no puede faltar en tu guardarropa, según Carolina Herrera

Una de las mayores exponentes de la moda es Carolina Herrera, quien además de ser una mujer dedicada al estilo y la belleza, siempre se ha caracterizado por su elegancia al momento de vestir, por lo cual es un referente de las prendas de ropa que deben incluirse sí o sí en tu armario, las cuales van desde complementos como pashminas hasta vestidos negros, de los cuales no se debe de abusar, especialmente si se van a utilizar en un día soleado.

De hecho, de acuerdo con Carolina Herrera, el hecho de llevar el negro de manera regular en las prendas del día a día contribuye a que las personas se vean "uniformadas" y evita que se exploten colores de la temporada que siempre pueden dar luminosidad a la piel y contribuyen a dar una imagen menos "cuadrada". Pero, curiosamente, hay una prenda que por muchos es considerada como "aburrida", aunque en realidad es plenamente recomendada por la empresaria.

Siguiendo la línea de sus propios consejos, Carolina Herrera se ha dejado ver muchas veces con la que es considerada su prenda favorita / Foto; Pinterest

Esta es la prenda que no puede faltar en tu guardarropa, según Carolina Herrera

No se trata de una pieza vaporosa o inaccesible, sino de un básico que posiblemente ya tengas en tu armario y que puedes combinar con múltiples atuendos, los cuales van desde los más sofisticados o pensados para la oficina, hasta los más glamurosos o ideales para una salida con amigos, familia o pareja. Esto sin mencionar que le sienta perfecto a todos los tonos de piel y se puede encontrar en diferentes estilos.

Es esta versatilidad la que convierte a las camisas blancas en un básico de tu guardarropa, aunque, al ser prendas muy delicadas, es importante que les des un buen mantenimiento para que no se tornen amarillentas o arrugadas, ya que estos detalles pueden terminar por destruir tu look y hacerte ver como una persona descuidada que no pone mucha atención en su apariencia personal.

Para Carolina Herrera, las camisas blancas son un básico en el armario de cualquier mujer elegante / Foto: Pinterest

“(La camisa blanca) tiene que tener un buen corte (...) todas las mujeres deberían tener una en su clóset o varias (...) Te la puedes poner con joyas, sin joyas, con unos jeans, con unos shorts, con lo que quieras”, expresó Carolina Herrera en una entrevista con Adela Micha en 2015.

Así puedes combinar una camisa blanca

A pesar de estas declaraciones, hay quienes consideran que las camisas blancas están reservadas para un entorno laboral, idea que es un completo error si consideramos que los complementos hacen la diferencia. Por ejemplo, puedes seguir el consejo de Carolina Herrera y llevarla con unos pantalones de mezclilla que le den un toque casual a tu atuendo.

Combinar unos jeans con una camisa blanca siempre es un 10 asegurado / Foto: Pinterest

Incluso puedes aventurarte a utilizar tu camisa blanca con unos shorts que le den un toque sensual a tu outfit final, el cual puedes complementar con accesorios como lentes de sol, pañoletas e incluso cinturones que le den un diferenciador a la combinación que hayas elegido para tu look del día.

Utilizar una pañoleta para darle un toque sofisticado a tu look es otro de los consejos de moda de Carolina Herrera / Foto: Pinterest

Ahora que si quieres revolucionar el uso de las camisas blancas en este septiembre del 2023, lo que tienes que hacer es combinarlas con una maxifalda, preferentemente en color rojo, algo que además de aportarte elegancia y sofisticación te hará sumarte al trend de lo minimalista, conformando así un atuendo que todas van a querer emular.

Las maxifaldas son una prenda de ropa que no puedes infravalorar / Foto: Pinterest

