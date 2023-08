El microbikini verde neón con el que Grettell Valdez reventó la tendencia del verano 2023

Cuando se trata de moda en la playa Grettell Valdez es ya un referente en redes sociales gracias a su estilo único lleno de color y elegancia que derrocha con cada traje de baño durante sus vacaciones. Y es que viajar es una de las actividades favoritas de la actriz con paradisiacos destinos en México como un imperdible, por ello, posee una gran colección de bikinis con los que presume su envidiable figura y entre ellos aquel en color neón con el que acaparó las miradas este verano.

La actriz, de 47 años, posee uno de los rostros más bellos de la televisión y una figura envidiable resultado de una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación que también comparte con sus fans en Instagram con la intención de inspirar con su estilo de vida fitness. Lo anterior, en conjunto con su pasión por la moda, la han convertido en un referente ya que comparte detalles de sus atuendos con sus más de 3 millones de seguidores que siguen de cerca sus pasos dispuestos a replicar su estilo.

Bikini verde neón de Grettell Valdez. Foto: IG @grettellv

Fotos de Grettell Valdez en Instagram

Este verano no fue la excepción y la actriz de "Amores que engañan" dio muestra de su gusto por la feroz industria con trajes de baño que le ganaron una ola de halagos. Aunque su estilo se caracteriza por ser elegante y minimalista, no duda en sumarse a algunas de las mejores tendencias y este año los tonos vibrantes fueron un favorito para los looks playeros aportando un toque juvenil y divertido.

Muestra de ello el microbikini que lució la actriz en un conjunto con diseño clásico triangular, pues se trata de prendas en tonos neón con detalles en color blanco y negro que también la sumaron a la tendencia Y2K. Complementó el atuendo con un sombrero estilo bucket que es ideal para los días calurosos, así como con unos lentes de sol en color negro siempre a juego con el resto de su atuendo.

Grettell Valdez con un estilo playero divertido y elegante. Foto: IG @grettellv

Bikinis coloridos de Grettell Valdez para el verano

El bikini en tono verde neón no fue el único que dejó sin aliento a los seguidores de Grettell Valdez en Instagram, pues la actriz no dudó en compartir cada uno de sus atuendos durante sus vacaciones llevando estilos diferentes demostrando que las reglas de la moda se hicieron para romperse con diseños que van de los sofisticado a lo revelador.

Los colores vibrantes fueron una constante en los trajes de baño de la actriz y gran parte de los conjuntos acapararon las miradas gracias a sus diseños que brindaron un toque juvenil. Como aquel con un efecto degradado en tonos rosa, verde, azul y naranja confeccionado para mayor comodidad y que puede combinar a la perfección con otras prendas como un short, minifalda o vestido.

Grettell Valdez luce bikini con efecto degradado. Foto: IG @grettellv

El efecto metálico gana terreno en la moda como uno de los favoritos para otoño gracias a su versatilidad, sin embargo logró colarse al final del verano para ser parte de los trajes de baño con un toque extravagante. Famosas como Kim Kardashian, Michelle Vieth, Ninel Conde y Paulina Goto se han sumado a esta tendencia que es ideal para quienes buscan darle un giro a su estilo.

Grettell Valdez lució un microbikini que es el ejemplo perfecto de esta tendencia, pues se trata de un conjunto en color dorado con un diseño ajustado en el top y escote que aporta la sensualidad que tanto la caracteriza. Va a juego con una falda de tiras, ideal para quienes buscan un look playero de fiesta y lo completó con lentes de sol y un collar amarillo, tonos perfectos para destacar su bronceado perfecto.

Bikini con efecto metálico de Grettell Valdez. Foto: IG @grettellv

