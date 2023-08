Escoge una luna y descubre tus pensamientos más ocultos

La luna es una fuerza mística, misteriosa y extremadamente poderosa en nuestro mundo. Ha demostrado que ejerce una fuerza silenciosa y discreta sobre nosotros, ¿pero puede revelar tu luna favorita tu verdadera personalidad? ¿Puede mostrar lo que tu subconsciente te está gritando que cambies para mejorar? Haz este sencillo test visual para descubrir lo que la luna está diciendo sobre ti.

La mayoría de nosotros probablemente ya hemos escuchado sobre la importancia de la luna en la astrología y en la espiritualidad. También se ha estudiado desde un punto de vista científico. Isaac Newton, por ejemplo, fue el primero en explicar la relación entre la posición de la luna y su fuerza gravedad y la marea oceánica. ¿Sabías que tu cuerpo está compuesto de un 55 por ciento hasta un 75 por ciento de agua?

Por eso, se ha demostrado que la luna tiene un impacto importante en el cuerpo humano. Desde los ciclos de sueño hasta tu ciclo menstrual, se ha descubierto científicamente que la luna está asociada a casi todos los procesos del cuerpo. Debido a su importancia científica, espiritual y astrológica en nuestros cuerpos, es simplemente natural que nuestra luna favorita pueda revelar mucho sobre nuestra personalidad. Y tal vez sea un divertido test para hacer con tus seres queridos.

¿Cuál es tu etapa favorita de la Luna? Foto: Pixabay

Elige la imagen de tu luna favorita y descubre tus pensamientos más oscuros

1. LA EXITOSA



La historia de tu vida es de lograr tus metas y hacer realidad tus sueños. La eficiencia es una compañera que va a tu lado. Tu perspectiva enérgica, resuelta y optimista te proporciona una cantidad de seguridad en ti en cualquier situación que estés atravesando. Prefieres la seguridad y la estabilidad en lugar de dejarte llevar por los buenos momentos y puedes trabajar muy duro para crear un entorno en el que puedas prosperar.

Lo que puedes estar ignorando es que a menudo eres tú quien te critica con mayor dureza y que eres tu propio pelotón de ejecución. Sé más amable contigo cuando cometas un error. La perfección es una meta inalcanzable porque simplemente no existe. Por lo tanto, establece una meta de ser lo mejor posible, no una versión imaginaria infalible de ti que nunca lograrás. Aprende de tus errores y permite que estos sean otro combustible que puedes usar para alcanzar tus metas.

2. LA CREATIVA

Tu entorno tiene mucha estética, es tangible y está basado en las emociones. El lado astuto, tierno y emocional de personas como tú los convierten en seres muy conscientes. Sin embargo, tu sensualidad te lleva a esfuerzos excesivos y materialistas por encima de la practicidad. Tu vida es probablemente un paseo en montaña rusa de subidas y bajadas de autocomplacencia y altruismo hacia los demás.

Lo que tal vez estés ignorando es que quizás los excesos en la vida están evitando que experimentes tu verdadero potencial. ¿Pasas largas horas jugando, comiendo en exceso o haciendo cosas que son demasiado placenteras? Todos los excesos pueden quitarte energía, productividad y creatividad con facilidad.

Apaga tu brillo natural y entorpece la forma en la que administras tu tiempo. Intenta practicar la moderación y bajarle a la intensidad para que puedas tener energía reservada para las cosas que vendrán más adelante en la vida y no cedas únicamente a los placeres del momento.



3. LA ENÉRGICA



Tienes un entusiasmo por la vida y una personalidad fuerte que te ayudan materializar cualquier proyecto. Tu temperamento equilibrado te convierte en una persona trabajadora, estable, confiable y muy buena amiga. Tu energía se traduce en mantener un entorno de bienestar para ti y para tus seres queridos; te gusta asegurarte de que todos tienen lo que necesitan. Tienes un fuerte sentido de lealtad cuando se trata de elegir de quiénes te rodeas y nunca asumes tus relaciones a la ligera ni las das por sentado.

Lo que podrías estar ignorando es que tu fuerte sentido de lealtad podría hacer que seas una persona muy huraña que desconfía de lo que no conoce. Sin arriesgarse, ¿puede haber una recompensa? Tu miedo interno más grande es la traición y eso suele incluir una traición por parte de tus propios sentidos.

Ser una persona desconfiada puede ser emocional y mentalmente agotador y no sueles hacerte consciente de que este constante estado de guardia está causando un efecto en tu vida, tu salud y tu felicidad. Agrega calma a tu vida dando algo de espacio al “inocente hasta que se lo contrario”. Añádele plenitud a tu vida confiando en que tus propios sentidos son un juez y un jurado capaz y confiable. Vale la pena asumir algunos riesgos.



4. LA COMPASIVA



Tu sensibilidad con el sufrimiento del mundo te convierte en un miembro de la sociedad extremadamente amable, generoso y amoroso. Tienes una inclinación a buscar satisfacer las necesidades de los demás que no están siendo cubiertas.

Puede que no tengas lo suficiente como para atravesar toda la semana, pero si ves a alguien con hambre, eres capaz de sacrificar tu propia comida para que esa persona no se vaya sin nada. Tu altruismo en la vida es la característica más notable que la gente usa para describirte.

Lo que quizás estés ignorando es que tienes tus propios deseos, necesidades, sentimientos, talentos y una vida que vivir. Puedes enfocarte demasiado en los demás, perder la noción de la persona que eres y fracasar en nutrir tu propia vida para progresar, e incluso volverte dependiente de vivir a través de las personas a las que ayudas.

Tómate tu tiempo para recordar que tú importas, explora y utiliza tus talentos y construye tu propio ambiente de bienestar.



5. LA CURIOSA



Este mundo peculiar maravilla tu mente curiosa. Probablemente te pasa que tu mente siempre está divagando y curioseando, lo que ha hecho que ganes mucha experiencia en varios temas. Siempre estás en un estado de observación y estudio, y probablemente te has convertido en alguien con mucha cultura y modales.

Sin embargo, es posible que te preguntes por qué a otros les parece que no tienes inteligencia emocional. Aunque puedes comportarte de forma simpática, conversar en casi cualquier círculo y tu mente es curiosa, probablemente prefieres estar en soledad o con tus personas más allegadas. Esto probablemente es porque tienes la sensación de que los que no te conocen muy bien no te entienden o se sienten intimidados por ti.

Lo que tal vez estés ignorando es el estrés y el insomnio generado por tu controladora mente. Prácticamente solo confías en ella para hacer todas las cosas de tu vida. Es agotador y necesitas ayuda. Tu mente, tu corazón, tu cuerpo y tu alma deberían estar en armonía entre sí. Es posible que tu mente pueda superar obstáculos por sí sola, pero algunas cosas pueden resolverse más rápido cuando le permites a la intuición del corazón y del alma darle una mano a la mente.



Además, tu intuición puede combatir las nociones mundanas que suelen nublar tu mente y privarte de alcanzar la verdadera felicidad y satisfacción. Intenta utilizar tu corazón y tu alma como tu compás y tu mente como una guía para que sientas menos estrés, menos cansancio y mayor satisfacción.



6. LA TRANQUILA



Los placeres simples de la vida son los que te proporcionan más alegría, lo que te convierte en una persona agradable y con la que provoca estar. No eres exigente ni demandante. Te conformas perfectamente con un entorno callado y sin novedades, como sentarte en el sofá con un amigo a ver televisión o tener una cita de solo caminar por el parque.

Tranquilidad, paz y armonía son las cosas con las que te rodeas porque detestas el ajetreado caos del mundo, pero pasas mucho tiempo pensando en los “y si” como si esto aplicara a las cosas que aspiras ser y hacer, y que ves afuera en el mundo.

Lo que tal vez estés ignorando es como estos “y si” le causan daño a tu salud, a tu bienestar y a tu productividad. Tienes muchas habilidades inexploradas que no estás utilizando.

Es probable que esto te frustre, te genere ansiedad y te haga pensar por horas y horas sobre los “y si” de ayer y de mañana para conseguir soluciones, ¿no es así? Gastar todo este tiempo en pensar en lo que podría pasar y lo que no solo disminuye tu energía, tu efectividad y tu deseo de productividad. Intenta mantenerte en la corriente del momento presente. ¿Qué puedes hacer aquí y ahora como capitán y guía de tu propia vida para ser una persona útil, feliz, plena o iluminada?